PREMINUO JE LEGENDARNI PARKER IZ ‘ALIENA’: Yaphet Kotto umro u 82. godini; ‘Glumio si negativce, a bio heroj!’

Njegova supruga posvetila mu je dirljiv status na Facebooku, a smrt poznatoga glumca potvrdio je i njegov agent

Yaphet Kotto, glumac poznat po ulogama u filmu “Alien”, filmu o Jamesu Bondu “Live and Let Die” i televizijskoj seriji “Homicide: Life on the Street”, preminuo je u 82. godini života, potvrdio je njegov agent Ryan Goldhar za Variety.

Kottova supruga Tessie Sinahon prvi se put oglasila o njegovoj smrti na Facebooku u ponedjeljak navečer. “Tužna sam i još uvijek u šoku zbog smrti svoga supruga Yapheta, s kojim sam provela 24 godine. Umro je sinoć oko 22.30 po filipinskome vremenu”, napisala je Sinahon u svojoj potresnoj objavi.

“Glumio si negativce u nekima od svojih filmova, ali za mene si bio pravi heroj, kao i mnogim ljudima. Dobar čovjek, dobar otac, dobar suprug i pristojno ljudsko biće kakvo se vrlo rijetko može naći. Jedan od najboljih glumaca u Hollywoodu i legenda. Počivaj u miru, dušo, svakodnevno ćeš mi nedostajati”, zaključila je ožalošćena supruga.

Glumio u ‘Othellu’ s 19 godina

Godine 1973. u filmu “Live and Let Die” Kotto je igrao dvostruku ulogu portretirajući korumpiranoga karipskog diktatora dr. Kanangu, kao i njegova narkotičkog alter ega gospodina Velikog.

Kotto je također glumio tehničara Dennisa Parkera u “Alienu” iz 1979. i Williama Laughlina zajedno s Arnoldom Schwarzeneggerom u akcijskome filmu “The Running Man” 1987. godine. Imao je zamijećenu karijeru i na televiziji, glumeći Ala Giardella u NBC-jevoj seriji “Homicide: Life on the Street” od 1993. do 1999. godine.

Kotto je rođen u New Yorku 15. studenoga 1939., a glumu je počeo studirati sa 16 godina u kazališnome studiju Actors Mobile. Do 19. godina debitirao je u profesionalnom kazalištu u predstavi “Othello” i nastavio nastupati na Broadwayu.

Yaphet Kotto, Bond Villain and ‘Alien’ Star, Dies at 81 https://t.co/qYE6Ef6end — Variety (@Variety) March 16, 2021

Posudio je glas i u videoigri

Kottovih prvih nekoliko filmskih projekata bilo je “Nothing But a Man” iz 1964. i “Afera Thomasa Crowna” 1968. Jednu godinu poslije, Kotto je igrao gostujuću ulogu u seriji “Hawaii Five-O”. Nakon što se proslavio u filmu “Live and Let Die”, Kotto je dobio i uloge u “Truck Turner” iz 1974. i “Blue Collar” iz 1978.

Ostale Kottove TV uloge uključuju nastup u “A-Teamu” iz 1983., “Za ljubav i čast”, “Murder She Wrote”, “Death Valley Days”, kao i u seriji “Zakon i red”.

Jedna od posljednjih i najdugovječnijih Kottovih uloga bila je uloga Ala Giardella u filmu “Homicide: Life on the Street”, za koji također ima nekoliko scenarističkih zasluga. Glumio je u filmu “Homicide: The Movie” 2000. godine, a nedavno je Parkeru dao glas u videoigri “Alien: Isolation”.

Iza Yapheta Kotta ostali su njegova supruga te šestero djece, piše Variety.