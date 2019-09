PREMINUO FILMSKI PRODUCENT BORIS DMITROVIĆ: ‘Podizao je standarde, težio izvrsnosti i zalagao se za predaju znanja novim generacijama’

Dmitrović je u Hrvatsku doveo jednu od najvećih svjetskih produkcija, snimanje najpoznatije filmske franšize ‘Ratovi zvijezda’

Hrvatski producent i predani filmski radnik, Boris Dmitrović, preminuo je u Zagrebu, u 69. godini života, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski audiovizualni centar (HAVC). Profesionalnu karijeru Dmitrović je započeo kao fotograf u novinama i časopisima za kulturu, a od 1979. se bavi produkcijom. U bogatoj karijeri radio je na brojnim poznatim televizijskim i filmskim projektima: “Vjetrovi rata”, “Dvanaestorica žigosanih”, “Rat i sjećanja”, “Pad Italije”, “Servantes iz Malog Mista”, “Sofijin izbor”, “Rosencrantz & Guildenstern su mrtvi”, “Transatalntik”, “Polagana predaja” i drugi.

Radio na stranim i domaćim projektima

U Hrvatsku je doveo jednu od najvećih svjetskih produkcija, snimanje najpoznatije filmske franšize “Ratovi zvijezda”. Osim rada na stranim projektima, 2011. je producirao hrvatski film “Duh babe Ilonke”. Iz HAVC-a ističu kako je on bio predsjednik i pokretačka snaga Povjerenstva Hrvatskog audiovizualnog centra za poticanje ulaganju u proizvodnju audiovizualnih djela, tijela zaduženog za razmatranje zahtjeva za ostvarivanje prava na financijski poticaj. “Tijekom cijelog radnog vijeka podizao je standarde, težio izvrsnosti i zalagao se za predaju znanja novim generacijama filmskih djelatnika”, dodaje se. Bio je član Hrvatskog društva filmskih radnika, Hrvatske udruge producenata i The Production Guild of Great Britain.

Posljednji ispraćaj Borisa Dmitrovića održat će se na Krematoriju, u srijedu, 25. rujna, u 10.40 sati.