BILA JE NADAHNUĆE ZA ROCK HIMNU BUDDYJA HOLLYJA: U 78. godini preminula Peggy Sue

Teksašanka Peggy Sue Gerron, čije je ime šest desetljeća odzvanjalo analima rock and rolla zahvajujući pjesmi Buddyja Hollyja, umrla je u 78. godini u Lubbocku, gdje je s Hollyjem išla u srednju školu.

Pjesma “Peggy Sue” Buddyja Hollyja i njegova benda The Cricketsa bila je himna ranih dana rocka. Holly i Gerron upoznali su se u srednjoj školi kada ju je on srušio jureći hodnikom s gitarom u ruci.

Pjesma se, međutim, izvorno zvala Cindy Lou, po Hollyjevoj nećakinji.

Nova prilika za ljubav

Hollyjev bubnjar Jerry Allison zamolio je Hollyja da promijeni ime. On je baš bio prekinuo s Peggy Sue i nadao se da bi je pjesmom mogao vratiti. Plan je uspio. Holly je pristao na promjenu, a Allison i Gerron vjenčali su se nedugo nakon završetka srednje škole.

Gerron je prvi put čula pjesmu na koncertu u Kaliforniji kad ju je bend izveo nakon “That’ll Be the Day”. “Bila sam šokirana. Bilo je to veliko iznenađenje”, rekla je jednom prigodom.

Konačan krah

Brak Gerron i Allisona s vremenom je zapao u neprilike i završio razvodom, a ona se preselila u Kaliforniju gdje je s drugim suprugom vodila vodoinstalaterski biznis. U rodni Lubbock vratila se 1995. kako bi brinula o bolesnoj majci.