PREMINULA LEGENDARNA BONDOVA DJEVOJKA: ‘Bila je smiješna, britka i puna najnevjerojatnijih priča. Nedostajat će nam…’

Glumica i model Margaret A. Nolan, poznata po ulozi Bondove djevojke, preminula je u 76. godini, javlja Mirror. Vijest o smrti podijelio je redatelj Edgar Wright na Twitteru. “Imam tužnu dužnost izvijestiti da je preminula glumica i umjetnica, veličanstvena Margaret Nolan. Bila je sredina Vennovog dijagrama svega cool u 60-ima; pojavila se s Beatlesima, bila je izvanredna u Bondu i bila je dio ‘Carry On’ glumačke ekipe”, napisao je.

“Ona je bila model pobojan u zlato u kultnom ‘Goldfingerovom’ najavnom posteru (glumila je i Dink u filmu), pojavila se u klasiku ‘A Hard Day’s Night’, ‘Carry On Girls’, ‘No Sex Please’, ‘We’re British’ i mnogim drugima, stvarajući svoj imidži glamurozne dive. Također se pojavila u seriji ‘Q…’ Spikea Milligana, ‘Steptoe & Son’, ‘The Likely Lads’, ‘Morecambe & Wise’ i ‘The Sweeney’. Bila je duboko uključena u političko kazalište i odnedavno je i sama stvarala vizualnu umjetnost; dekonstruirala je svoje vlastito glamurozno modeliranje u nizu fotomontaža”, nastavio je.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2

