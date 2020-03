PREMINULA JE ZDENKA VUČKOVIĆ: Legendarna diva bila je prva dječja zvijezda Jugoslavije

Zdenka je na Opatijskom festivalu s Ivom Robićem otpjevala ‘Moja mala djevojčica’, pjesmu po kojoj ćemo je još dugo pamtiti

Nakon kratke i teške bolesti u 78 godini života preminula je pjevačica Zdenka Vučković , potvrdio je njezin dugogodišnji prijatelj Ronald Braus za 24sata. Zadnje dane provela je u jednom zagrebačkom domu za starije. “Pamtit ću je po vječitoj svježini, energiji, neiskvarenosti. Bila je naša prva djevojčica koja je postala zvijezda, koja je ostvarila sjajnu karijeru”, rekao je Braus.

Karijera duga 60 godina

Zdenka je rođena u Zagrebu 1942. godine u građanskoj obitelji. Glazbom se bavila 60 godina, a ostat će zapamćena po hitovima kao što su “Moja mala djevojčica”, koji je otpjevala u duetu s Ivom Robićem. Bila je prva dječja pop zvijezda Jugoslavije. “Dan nakon što smo Ivo Robić i ja 1958. na Opatijskom festivalu otpjevali ‘Moja mala djevojčica’, iz hotela Kvarner nije se moglo ni ući ni izaći. Ljudi su se u redovima gurali za autograme. Želim svakom pjevaču da barem jednom doživi takav prijam publike”, rekla je Zdenka za 24sata u jednom od posljednjih intervjua. Robić je tada u šali rekao: “Tko će nakon ove pjesme šljiviti Robića, svi će reći – ovu malu hoćemo”. Zdenka je postala prva dječja pop zvijezda 1960-ih.

“Ispred škole, moje kuće, obožavatelji su stajali u redovima. Zvonili su doma, mama ih je sve tjerala. I od susjeda bi me uvijek netko vidio, rekao: ‘Ide Zdenka’, pa su se okupili. Tad me to smetalo, bila sam dijete”, ispričala je u jednom od intervjua.

Voljeli su je i stari i mladi

Nakon što je otpjevala neslužbenu himnu Zagrebu, “Zagreb, Zagreb”, kad bi prolazila ulicom mame bi govorile djeci: “Vidiš, pjesmu ‘Zeko i potočić’ pjeva ova teta”, a djeca bi joj zatim prilazila. “Tražili su me da im pjevam, a ja sam uvijek htjela da pjevamo zajedno. I tako smo nasred ceste pjevali i ‘Zeku i potočić’ i ‘Moju malu djevojčicu’. Onda sam morala ići pa su trčali za mnom, bili tužni…”, rekla je jednom prilikom.

Bila je omiljena među svim generacijama, a njezine kolegice zavidjele su joj na popularnosti i izgledu pa su širile tračeve o njoj. “Najgore mi je bilo kad je jedna mlađa kolegica pustila glas da sam trudna s Ivom Robićem. Bilo je to od jala jer se i ona trudila, ali tih godina je nisu zamjećivali. Počela je u duetu, a nastavila solo karijeru, no takve ljude publika nikad nije odabrala za ljubimce”, ispričala je Zdenka.