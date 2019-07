PREMINULA JE DISNEYJEVA LEGENDA: Russi Taylor 30 godina posuđivala je glas Minnie Mouse

Russi je umrla u Glendaleu u Kaliforniji u petak, objavila je kompanija Disney, ne navodeći uzrok smrti

Russi Taylor, Disneyjev službeni glas za Minnie Mouse više od tri desetljeća, umrla je u 75. godini, objavila je kompanija Disney. “Minnie Mouse izgubila je svoj glas smrću Russi Taylor”, ustvrdio je izvršni urednik kompanije Walt Disney u izjavi, a prenosi BBC . “Više od 30 godina, Minnie i Russi zajedno su zabavljale milijune širom svijeta – partnerstvo koje je Minnie učinilo globalnom ikonom, a Russi Disneyjevom legendom koju vole obožavatelji širom svijeta. “Utjeha nam je činjenica da će njezin rad i dalje zabavljati i inspirirati naraštaje koji dolaze”, rekao je Iger.

Russi Taylor umrla je u Glendaleu u Kaliforniji u petak, objavila je kompanija ne navodeći uzroke smrti. Taylor je izabrana na Disneyevoj audiciji 1986. među 200 kandidata. Stanovnici Massachusettsa rekli su da je ona zapravo upoznala Walta Disneya kao djevojčica, tijekom putovanja Disneylandom. “U jednom trenutku za vrijeme našeg čavrljanja pitao me što bih željela raditi kad odrastem, i ja sam rekla, ‘Želim raditi kod Vas! Na to je on rekao, ‘Okay!’ – i sad radim!”, izjavila je Taylor, što je prenijela prenijela kompanija na svojem profilu.

Život oponaša umjetnost

Russi 1980. upoznaje “pravog” Mickeya Mousea, odnosno Waynea Allwinea, koji je posudio glas planetarno popularnom mišu od 1977. “Wayne je izlazio sa snimanja Mickeyeva glasa za ‘Totally Minnie’. Sreli smo se u hodniku. Naprosto smo se dobro slagali”, rekla je Taylor za LA Times 2014. Vjenčali su se 1991,. ali “u tišini. Nismo htjeli da to odjekne kao vijest tipa, Mickey i Minnie su se vjenčali. Riječ je o tome da su se vjenčali Wayne i Russi. Dobro smo se provodili. Puno smo se smijali. Uvijek bismo nešto pjevali. Uvijek bi kod nas svirala glazba.” Bili su skupa, baš kao i njihovi animirani likovi, sve do Wayneove smrti 2009.

“Zaista bih htjela da tkogod dođe poslije nas bude svjestan povijesti i tradicije, i da voli likove kao što smo mi voljeli”, rekla je o sebi i svojem mužu. “Nikad nisam marila za tim da budem poznata”, rekla je. “Likovi kojima posuđujem glas su poznati, i to mi je ok”, kazala je Russi.