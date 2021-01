PREMINULA GLUMICA MIRA FURLAN: Zaraženi komarac prenio joj je virus Zapadnog Nila. Posljednjih nekoliko mjeseci borila se za život

U bolnici u SAD-u pružena joj je najbolja moguća liječnička skrb, ali je usprkos tome preminula

Preminula je proslavljena glumica Mira Furlan (65), objavljeno je na Instagram profilu “Radionice Integracije”. Večernji list doznaje od izvora bliskih obitelji da je glumica dulje vrijeme bolovala od virusa Zapadnog Nila koji joj je prenio zaraženi komarac.

Posljednjih nekoliko mjeseci provela je u teškom stanju boreći se za život. U bolnici u SAD-u pružena joj je najbolja moguća liječnička skrb, ali je usprkos tome preminula. Vijest o smrti objavljena je u četvrtak, a kasnije tog dana počast glumici odao je Michael Straczynski, autor znanstveno-fantastične serije Babylon 5, u kojoj je Furlan glumila.

Rođena je u Zagrebu 7. rujna 1955. godine. Bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta, a pamte se njene uloge u filmovima Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka.

Sa suprugom, redateljem Goranom Gajićem, preselila se u SAD 1991. zbog krize u Jugoslaviji. Već 1993. godine je u seriji Babylon 5 imala ulogu Delen, što ju je proslavilo u SAD-u. Glumila je i u popularnoj američkoj seriji Izgubljeni. U Hrvatsku se vratila 2002. godine, kada je glumila glavnu ulogu u predstavi koju je režirao Rade Šerbedžija.

Nastupa i na televiziji; na filmu je počela nastupati 1982. u Kiklopu Antuna Vrdoljaka, a ubrzo je postala jednom od vodećih hrvatskih glumica, navodi Hrvatska enciklopedija. Uz kazališne i televizijske uloge, prosječno nastupa u tri do četiri filma godišnje. Značajnije uloge ostvarila je u filmovima U raljama života (R. Grlić, 1984.), Otac na službenom putu (E. Kusturica, 1985.), Za sreću je potrebno troje (R. Grlić, 1985.), te u televizijskim dramama i serijama (Putovanje u Vučjak, 1986., Tuđinac, 1990. E. Galića).

Od kraja 1980-ih pretežno radi u Beogradu, a 1991. odlazi u SAD, gdje nastupa u kazalištu (The Hudson Guild Theatre, Los Angeles), a od 1996. i na televiziji (TV film My Antonia, TV serija Babylon 5). Bila je članica The Actors Studija.