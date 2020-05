Na INmusicu 2021. godine nastupit će škotski sastav ‘Belle and Sebastian’

Škotski indie pop sastav Belle and Sebastian nastupit će premijerno u Hrvatskoj na odgođenome 15. INmusic festivalu u lipnju sljedeće godine, najavili su u srijedu organizatori.

Rodonačelnik žanra

Grupa Belle and Sebastian, nazvana prema televizijskoj adaptaciji istoimene francuske novele o dječaku i njegovu psu, jedan je od najvažnijih indie pop sastava i svojevrsna rodonačelnica žanra, koju publika strastveno podupire od samih početaka, čak do te mjere da ju je 2005. i službeno izabrala za najbolji škotski bend, priopćili su organizatori INmusica.

Belle and Sebastian premijerno će u Hrvatskoj nastupiti na odgođenome 15. INmusic festivalu te će se tako pridružiti već potvrđenim premijernim hrvatskim nastupima The Killersa i Nick Mason’s Saucerful of Secrets od 21. do 23. lipnja 2021. na Jarunu.

Taj škotski indie pop sastav osnovali su 1994. Stuart Murdoch i Stuart David u Glasgowu, gdje su za fakultetsku izdavačku kuću Electric Honey 1996. izdali debitantski album Tigermilk.

Iste godine izdan je If You’re Feeling Sinister za Jeepster Records, koji će 1999. objaviti i reizdanje debitantskog albuma te sljedeća tri studijska izdanja, The Boy With An Arab Strap, Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant i Storytelling.

Slijedila su četiri studijska albuma, Dear Catastrophe Waitress (2003.), The Life Pursuit (2006.), Belle and Sebastian Write About Love (2010.) i Girls in Peacetime Want to Dance (2015.), te najrecentnije izdanje iz 2019. godine – originalna glazba za film Days of the Bagnold Summer.