PREKIDA SE SNIMANJE FILMOVA RADI KORONAVIRUSA: Nakon objave slavnog glumca da je zaražen, odgođeno snimanje ‘Matrixa 4’

Britanski glumac Idris Elba objavio je u ponedjeljak da je pozitivan na koronavirus, čime se pridružuje sve duljem popisu međunarodnih selebritija zaraženih koronavirusom.

Elba je na Twitteru objavio da nema simptome, ali je u samoizolaciji. Nije objavio na kojoj je lokaciji.

“Jutros je ustanovljeno da sam pozitivan na Covid 19. Osjećam se ok, zasad nemam nikakvih simptoma ali sam se izolirao. Ostanite kući i budite pragmatični. Obavještavat ću vas kako sam… Bez panike”, napisao je četrdesetgodišnji Elba.

Objasnio je da se testirao jer je doznao da je u petak bio izložen zaraženoj osobi koju nije identificirao.

‘Matrix’ se trebao snimati u Njemačkoj

“Budite pozitivni. Ne paničarite”, rekao je u videoporuci uz svoju suprugu Sabrinu u pozadini.

Nakon Elbine poruke studiji su objavili da prekidaju snimanje filmova diljem svijeta.

Studio Warner Bros rekao je u ponedjeljak da prekida snimanje četvrtog nastavka “Matrixa” u kojem glumi Keanu Reeves te treći nastavak “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

“Matrix” se trebao snimati u Njemačkoj.

Universal Pictures, Netflix Inc i Disney također prekidaju snimanja.