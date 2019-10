PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA ODGOVORILA SEVERINI: ‘Neobično mi je da incident do mene nije došao ni iz kuloarskih priča’

Predsjednica vijeća pojasnila je i tko u školi može preuzeti djecu

Na tiskovnoj konferenciji organiziranoj povodom njezine turneje, Severina Kojić (47) iznenadila je novinare ne govoreći o nadolazećim koncertima, nego o privatnim bitkama koje vodi sa školom koju pohađa njezin sin Aleksandar.

Pjevačica je iznijela je teške optužbe, izravno prozivajući ravnateljicu škole, nakon što se nedavno dogodio incident prilikom preuzimanja djeteta nakon nastave. “Iz škole nisu dali dijete, nego su ga učiteljice zaključale u školu, navlačile ga, tjelesno i psihički povrijedile i tako su ga držale puna dva i više sata”, izjavila je Severina.

Predsjednica vijeća roditelja za to nije čula

Dodala je i kako su druge majke već dizale tužbu protiv ravnateljice škole, no predsjednica vijeća roditelja u prozvanoj instituciji o tome, doduše, nema saznanja.

“Osobno za ovaj incident nisam čula, a kao predsjednica vijeća roditelja, koja tu funkciju obnaša 14. mandat, neobično mi je da do mene nije došlo ni iz kuloarskih priča. Što se ravnateljice tiče, ni to do sada nisam čula da je bilo prijava. Inače, u školi ni dječja svađa ne prolazi bez našeg sastanka na kojem rješavamo od takvih pa do ozbiljnih problema”, izjavila je za 24 sata.

Od prvog do trećeg razreda isključivo roditelji

“Moj stariji sin je sad student druge godine, a mlađi je u šestom razredu, tako da sam jako dobro upućena u pravila škole. Dakle, po manju djecu od prvog do trećeg razreda mogu doći isključivo roditelji. To se potpisuje na početku školske godine. Po mojeg starijeg sina, kojeg imam iz prvog braka, mogla sam doći samo ja ili njegov otac. Drugi suprug ga nikako nije mogao preuzeti”, objasnila je na vlastitom primjeru.

Dodala je da se u iznimnim slučajevima, kada otac ili majka ne mogu doći po dijete, to pismenim putem unaprijed najavljuje za taj dan s potpisom obaju roditelja. Predsjednica vijeća otkrila je da je škola prekrivena kamerama.

“Ako se nešto dogodilo, vidjet će se na sigurnosnim snimkama. Po cijeloj školi su kamere iz sigurnosnih razloga i one mogu sve razjasniti”, rekla je za 24 sata i dodala kako je Severina, također, zbog narušavanja privatnosti, i ranije prijavljavala jednu ili više osoba.