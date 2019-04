PREDSJEDNICA ODGOVORILA NA OČAJNIČKO PISMO NIKE ANTOLOS: ‘U potpunosti razumijem Vašu situaciju’

View this post on Instagram

Stigao mi je odgovor predsjednice Kolinde Grabar Kitarovic i gospodina Kujundžića,točnije ministarstva zdravstva. Od srca Vam hvala @predsjednicarh sto ste odgovorili posebno napisanom porukom,a ne kopijom, te srcem poslušali nas vapaj. Hvala u ime svih nas koji se nadamo izmjeni zakona u svrhu poboljšanja zdravlja i kvalitete života.. Pratiti ću i nadalje javno sve sto se događa,nastaviti iznositi činjenice i vikati ,,problem” kad on jest. Čekamo kvalitetno koncentrirano ulje u ljekarnama po prihvatljivim cijenama, u suprotnom nećemo smatrati problem riješenim. Imamo pravo tražiti od svoje vlade da vlada za dobrobit svoga naroda i to je sve sto i činimo. Hvala… ♥️ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________________________________________________________ #freehuanito #freetheplant #cannabisoil #odustajanjenijeopcija