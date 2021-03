‘PREDOZIRANJE SLATKOĆOM’: Maja Šuput objavila novu fotku malenog Blooma, mali je zaspao na tati

Novopečena majka često s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli fotografije sinčića Blooma

Maja Šuput prije dva tjedna postala je majka. Taj je događaj pratila cijela nacija budući da je 41-godišnja pjevačica svakodnevno na društvenim mrežama obavještavala fanove o tijeku trudnoće.

Sina je predstavila javnosti nekoliko dana nakon rođenja, a ubrzo je otkrila i njegovo neobično ime – Bloom.

Od tada novopečena majka Maja često objavljuje fotke sinčića. U utorak je pokazala kako je mališan zaspao na tati Nenadu.

“Predoziranje slatkoćom”, napisala je Šuputica u opisu fotke koja je u samo sat vremena skupila više od 25.000 lajkova.

“Pa mrvica medena”, “Koliko ljubavi i ljepote na jednoj slici”, “Slatkiš mali”, “Ja sam mali tatin čovik”, “Prekrasno. Svu sreću želim tebi i tvojem anđelu… Tako brzo odrastu”, neki su od komentara na fotku.

Inače, posljednjih dana neki pratitelji okomili su se na Maju koja je na Instagramu objavila fotke na kojima s bebom pozira tip-top sređena.

“Umjesto da koriste svoj glas i platformu za realniji prikaz, pravi fanovi će više to cijeniti nego ovakve objave. Naravno da ima i savršenih dana, ali baš da je svaka objava još od trudnoće, pa i sad nadalje tako savršena, ne bih rekla”, “Ja ovako dobro nisam izgledala ni u svojim svatovima s fullface make-upom… a kamoli par dana nakon poroda, i to još ujutro”, “Ja sam prva 2 tjedna s bebom izgledala kao beskućnik, ali uhvatili smo rutinu poslije i organizirali se tako da sve stignemo. Vjerojatno Maja ima dadilju i dosta pomoći pa nađe i dosta vremena za sebe, što je apsolutno predivno. Da bar svaka žena može to sebi priuštiti”, bili su neki od komentara.