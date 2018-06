PREDIVAN POZDRAV PRVIM ZRAKAMA SUNCA: U pomalo nestvarnom prizoru na Srđu Ana Rucner ponovno oduševila

Prve zrake ljetnog sunca na Srđu su opet popratili zvukovi violončela Ane Rucner, na tradicionalnom koncertu ‘Pozdrav ljetu’.

Akademska glazbenica Ana Rucner, po osmi je put održala svoj tradicionalni koncert Pozdrav ljetu, u sklopu autorskog festivala Ana u Gradu. Na jedinstvenoj pozornici Amfiteatra Excelsa Nekretnina uz Anu su nastupili Gudački kvartet Rucner, koji ove godine obilježava 20. godina umjetničkog djelovanja, dječak prekrasnog glasa Marko Bošnjak te talentirani pijanist, Dominik Lučić.

Ana je i ove godine osmislila originalan repertoar. Na programu su bile obrade poznatih skladbi, kao što su: Ashes (Celine Dion), Earth song i Childhood (Michael Jacksona). No, ovaj put Ana je u repertoar uvrstila i nekoliko duhovnih skladbi koje su se savršeno uklopile u atmosferu – Mary did you know, Gledaj on te gleda, a sjajnim vokalnim mogućnostima oduševio je Marko Bošnjak, osobito u pjesmi Milost. Posjetitelji su prepoznali i poznate ritmove pjesme “Say something” Christine Aquilere i Colina Smitha, kao i svevremensku Hallelujah, Leonarda Cohena. Efektnom završetku pridonijela je već dobro poznata skladba Heal the World. Koncert je trajao do izlaska prvog ljetnog sunca, čime je obilježen i Svjetski dan glazbe.

“Svake godine me ponovno iznenadi prekrasan Srđ. Istovremeno nježan i snažan, sjajna je kulisa za naš koncert, za čiji je uspjeh jednim dijelom zaslužan i prekrasan ambijent. Sretna sam i zahvalna na ponovnoj prilici da podijelim s posjetiteljima svoju ljubav prema glazbi i nadam se da su uživali baš kao i mi koji smo ju izvodili”, rekla je Ana Rucner.

Marko Bošnjak je oduševljen Srđem i koncertom. Za njega je suradnja s Anom i njezinim suradnicima, kao i ovaj koncert, neprocjenjivo iskustvo. Bila mu je, kaže, izuzetna čast i veliko zadovoljstvo surađivati s vrhunskim glazbenim umjetnicima, a ovaj koncert naziva krunom njihove dosadašnje suradnje.

Ana Rucner i Gudački kvartet Rucner nosili su kreacije branda Sherri Hill, a za odličnu realizaciju pobrinula se producentica Mihaela Reščić.