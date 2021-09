Tuđi komentari mogi biti vrlo bolni, no ukoliko imate 'zdrav' pogled na hejtere, stvari postaju mnogo lakše - na vlastitoj je koži iskusila prekrasna Iskra Lawrence.

Majka i manekenka postala je slavna upravo zahvaljujući svojim bujnim oblinama koje rado pokazuje na društvenim mrežama. Ovu zanosnu ljepoticu na Instagramu trenutno prati više od 4,7 milijuna ljudi.

Britanska manekenka redovito se skida i tako pokazuje da je, poput mnogih drugih plus size modela, potpuno zadovoljna svojim tijelom. Zagovara pozitivan stav prema vlastitom tijelu kao što to radi i Ashley Graham, trenutno jedna od najpopularnijih plus size modela u svijetu.

Iskra je svojedobno otkrila da su je u mladosti često kritizirali zbog izgleda i često joj govorili da je 'predebela'. Sve je to, kako kaže, utjecalo na nju. Sada je objavila novi video u kojem se šepuri u rozo žutom bikinju. U snimci se obratila hejterima koji je prozivaju zbog golišavog sadržaja koji je objavljuje. Po njima je upravo zbog toga loša majka. No, Iskra se nije dala smesti. U snimci svima je dala do znanja da voli svoje tijelo i da smije obući što god poželi.

"Voli svoje tijelo"

Danas na svojim bujnim oblinama pošteno zarađuje, a sudjeluje u reklamama mnogih poznatih modnih brendova i dizajnera. Ne srami se strija ni celulita, a takvim navikama uči i svoje vjerne pratiteljice na Instagramu.

"Voli svoju stražnjicu bez obzira na to kakva je njezina veličina, imaš li kvržice, strije ili ožiljke. Nema veze je li ona mekana, čvrsta, ravna, okrugla ili glatka. Ona je tvoja i to je jedini jastuk koji doista trebaš", napisala je jednom prilikom na društvenim mrežama, a za objavu je dobila mnogo pozitivnih komentara i podrške od fanova.

"Ti si uistinu pravi uzor djevojkama. Predivna si i odlično izgledaš, a mršavo ionako već dugo nije u modi. Samo tako nastavi", samo je jedan od mnogih komentara oduševljenih Iskrinih pratitelja.