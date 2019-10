PRED KANDIDATIMA JE NAJVEĆI IZAZOV KOJI SU IMALI DOSAD: Za nagradu će dobiti timski imunitet

I crveni i plavi tim lavovski će se boriti kako bi došlo do pobjede

U novoj epizodi „Života na vagi“ pred kandidatima crvenog i plavog tima veliki je izazov u kojem će oni spretniji i brži dobiti najvredniju nagradu – imunitet za cijeli tim koji im osigurava još jedan tjedan boravka u kući. S obzirom na moguću nagradu, oba će se tima lavovski boriti kako bi došli do pobjede, no nakon izazova ipak će jedan morati razmišljati o tome koga izbaciti. Na posljednjem treningu pred vaganje Edo i Maja trudit će se što više motivirati svoje kandidate, što će neke dovesti i do suza. No šokantnije od toga bit će vaganje koje će otići u neočekivanom smjeru.

