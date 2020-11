Simpatična Zagrepčanka dobila je ulogu u seriji ‘Krv nije voda’ u kojoj će glumiti gospođu Božicu

Bahra Zahirović, bivša kandidatkinja showa “Ljubav je na selu”, svojim je smiješnim izrazima zadobila simpatije brojnih gledatelja i ubrzo postala prava zvijezda na društvenim mrežama. Simpatična Zagrepčanka sada se odlučila okušati u glumačkim vodama. Naime, dobila je ulogu u novoj sezoni serije “Krv nije voda”.

Bahra je otkrila kako joj je bilo na snimanju. “Bilo mi je to lijepo iskustvo i doživljaj. Okruženje je bilo pozitivno. U ‘Ljubavi na selu’ žene se bore da osvoje farmera, a to je ponekad nezgodno jer dolazi do ljubomore i svađa. Ja se u nekim situacijama s time nisam ponosila”, ispričala je za RTL.

Dodala je da je snimanje serije bilo drugačije nego snimanje “Ljubav je na selu”.

“U epizodi u kojoj sam glumila se meni ponudio muškarac. Osobno i u stvarnom životu smatram da je ljepše i kulturnije prema ženi da muškarac prvi prema njoj pristupi pa da ona odluči je li zainteresirana ili ne, nego da žena pristupi muškarcu”, rekla je.

“U ‘Ljubavi na selu’ se moraš nositi s različitim situacijama, a kasnije i s ružnim komentarima. Prije me to smetalo i neprijatno sam se osjećala, ali sada se više ne opterećujem. U seriji je sve to gluma”, zaključila je Bahra koja u seriji glumi gospođu Božicu koja u staračkom domu upoznaje Miroslava s kojim se sprijatelji, a kasnije prijateljstvo preraste i u nešto više. Božica zbog bolesti počinje zaboravljati, a zaboravi i da ima suprugu Tvrtka.

