PREBIJENA NATAŠA SE POVJERILA PRIJATELJICI: ‘Tog me dana pokušao prisiliti na seks, u šoku sam pobjegla, a onda…’

‘Luka je okrenuo Nataši leđa, zalupio vrata i otišao. Ona je uplakana poslije toga otrčala u studio. Nakon nekoliko sati on ju je prebio’

Nataša Bekvalac (37) povjerila se prijateljici kako ju je suprug Luka Lazukić prisiljavao da naprave drugo dijete i to baš na dan kada ju je, kako ona tvrdi, brutalno pretukao u njezinu stanu. Srpska je pjevačica ispričala kako je muž nekoliko sati prije incidenta tražio da mu rodi bebu samo mjesec i pol dana nakon što su dobili kćerkicu Katju – sve kako bi je zadržao u kući unutar četiri zida.

Dance to express not to impress❤ A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Aug 27, 2017 at 12:39am PDT

Izjedala ga ljubomora

“Kada je Nataša rekla Luki da ide kod kuma i suradnika Alena u studio da snimaju nove pjesme, on se unervozio i pokušao je uvjeriti kako joj ta odluka nije pametna. Govorio joj je da je rano da se vrati na posao jer je tek rodila te da se treba brinuti o njihovoj kćeri Katji zato što je dobra majka i takva treba ostati. Također joj je rekao kako je potrebna u kući i da on ne može podnijeti kada je drugi muškarci gledaju na nastupima ako on nije tamo”, ispričao je izvor za srpski Kurir.

Vidimo se veceras u Valjevu,Tesnjarske veceri,21h👭👬👫👬👭🕺💃🕺💃👫👬👭🎶🎵🎤🎼 A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Aug 5, 2017 at 7:38am PDT

SUPRUG PREBIO BEKVALAC ZBOG LJUBAVNICE IZ ZAGREBA? Pjevačica plakala na sudu, Lazukić tvrdi: ‘Ona je mene napala’

Pjevačica se i ranije žalila

“Bekvalčeva mu je pokušala objasniti kako im ponestaje novca i da je prisiljena što prije završiti nove pjesme i vratiti se na scenu. Nakon njezina odgovora, on je zbog ljubomore pobjesnio i izvikao se na nju. Nije joj dopustio ni da dovrši rečenicu, a već je postao agresivan. Prvo joj je počeo zamjerati što je zaljubljena u malenu Katju, a onda joj je rekao da pod hitno moraju napraviti drugo dijete. Navodno on ne želi da među njihovom djecom bude velika razlika u godinama te da je sad pravi trenutak da porade na tome. Nataša je bila u šoku. Pokušala mu je objasniti da nije prošlo ni dva mjeseca od porođaja i da je prerano, a uz to im ni financijska situacija nije na zavidnoj razini. Nedavno mi se žalila: ‘Prisiljavao me da pravimo bebu, ne mogu ga više podnijeti.’ Na kraju joj je priznao da je ljubomoran kad pjeva i da mu je namjera držati je samo pored sebe”, kaže prijateljica pjevačice i tvrdi kako je nakon toga izbio cijeli kaos.

Biti tetka…💙💚💛💜💗💖❤💘💟 A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Nov 9, 2017 at 3:52am PST

Njezin PR potvrdio priču

“Luka je okrenuo Nataši leđa, zalupio vrata i otišao. Ona je uplakana poslije toga otrčala u studio. Nakon nekoliko sati on ju je prebio”, rekao je izvor. Natašin je PR tim potvrdio ova saznanja za Kurir: “Istina je, ali ne bismo ništa iznosili javno dok Nataša prolazi kroz teško razdoblje.”