PRATITELJI NAPALI ELLU DVORNIK ZBOG JEDNOG DETALJA NA FOTKI: ‘WTF, zašto to radiš?’

Kupite ga poskrivecki, instalirajte u dnevnom, i maraton po fejsu dok on usisava, a kad netko dode doma, pospite se vodom i recite kako ste se preznojili od ciscenja 😁 Ja sam sebe sad razotkrila ( Zrtva) , al vi budite diskretniji. Poklanjam vam kod s kojim imate 10% popusta ( ELLA10% ) na već sniženi proizvod- model D900. Vrijedi do iduće srijede! Sretno s prskanjem :D @ecovacs_hr @shopabrakadabra #dokjapijemkavu #onsauga