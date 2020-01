POZNATOG HRVATSKOG GLUMCA OPSJEDAJU OBOŽAVATELJI: ‘Ljudi, prestanite mi slati gole fotografije’

Sobin je priznao da mu obožavatelji nerijetko šalju fotografije intimnih dijelova tijela

Glumcu Slavku Sobinu pobjeda u “Plesu sa zvijezdama” donijela je nove angažmane, ali i nove obožavatelje koji mu inbox na društvenim mrežama često zatrpavaju neprimjerenim fotografijama. “Imam puno tuđih fotografija među porukama na Instagramu. Izbrišem ih i blokiram. Ljudi, nemojte mi molim vas slati slike intimnih dijelova tijela”, rekao je u razgovoru za IN Magazin. Dodao je da na svom mobitelu i sam ima gole fotografije koje snima kako bi vidio rezultate vježbanja u teretani.

NINA BADRIĆ OTKRILA INTIMNE DETALJE O SEBI: ‘Te čarobne riječi volim govoriti svim osobama koje su mi važne’

Slavko tvrdi da niti jednu ulogu do sada nije dobio preko kreveta. “Da jesam, priznao bih. Govorio sam u početku da je to okej, jer to je ionako prvi korak, kasnije se ionako moraš dokazati, ali nisam dobio uloge preko kreveta”, rekao je. Nakon pobjede u plesnom showu Slavku su se otvorili brojni novi projekti zbog kojih, kako kaže, uopće nema vremena za privatni život. “Ovu godinu ne stignem imati privatni život i to mi je okej jer sam zaželio jako radnu godinu. Dapače, bilo mi je i dosta privatnog života i sad ovo malo što imam, dosta mi je”, objasnio je Sobin.

NINA BADRIĆ IZBACILA DEKOLTE U IZAZOVNOJ LJETNOJ HALJINI: ‘Bez daha, bez riječi, izgledaš vrh’