NAJPOZNATIJI SRPSKI BLIZANCI OTKRILI KAKO SU IZGUBILI VID: ‘Htjeli su raditi eksperimente na nama’

Dejan Matić potvrdio je glasinu da su on i Saša oslijepili zbog medicinske nepažnje

Srpski pjevači Dejan i Saša Matić stali su na kraj nagađanjima i konačno progovorili o gubitku vida. Prema pisanju srpskih medija, braća su rođena prerano pa su ih smjestili u inkubator. Ubrzo se otkrilo da su obojica slijepa, a navodno je riječ o liječničkoj pogrešci. Dejan je sada potvrdio da je u pitanju medicinska nepažnja. “To je nepažnja. Sada, koga… Nisam išao u detalje i raspitivao se čija. Je li liječnik, je li medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je prijevremeno rođenje. A da je bila nepažnja, bila je”, izjavio je za Telegraf.

Nerado pričaju o tome

Saša je pak komentirao glasinu da je mogao operacijom vratiti vid, no da to nije htio učiniti zbog brata. “Ma ne, to je bez veze priča. Oni su htjeli na nama raditi nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi”, rekao je.

Dodao je da je ovo posljednji put da odgovara na ovakva pitanja. “Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi da vi nemate pojma! Dvije najgore teme, one koje najmanje volim su – jesam li u svađi s bratom i što je bilo s mojim vidom. Moji prijatelji i ljudi koji su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svijetu. Jesam li se ja liječio i kod koga sam se liječio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: ‘U kom pravcu idete?’, a on je rekao: ‘Koga to zanima osim mene?'”, ispričao je Saša i zaključio: “Živim normalno i ne bih dao ovaj život ni za što na svijetu”, zaključio je.