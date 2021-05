POZNATI SPLITSKI MENADŽER NAPAO JACQUESA: ‘Srami se Houdek. Mala je za tebe svemir’

Splitski menadžer Ivica Bubalo odlučio se u novoj objavi na Facebooku osvrnuti na Jacquesa Houdeka

Poznati estradni menadžer Ivica Bubalo je tijekom karijere zastupao brojna imena zabavne glazbe, a sada se obrušio na Jacquesa Houdeka.

“Srami se Houdek. Ni jedan dan nisi mogao izdržati a da ne nalaziš (neopravdane) mane na nastup Albine. Ti si bio prije tri godine i danas ni ti više ne znaš otpjevati svoju eurovizijsku pjesmu. Pa si se sam proglasio ‘mentorom’ i nametnuo se Roku i normalno, upropastio si sve, ni tu pjesmu više ne zna nitko. Moraš shvatiti, tebe su mediji prezentirali kao izvođača koji ima odličan vokal i to je istina, ali odličan vokal imaju i Pejaković, Giuliano i Karan“, napisao je u Facebook objavi pa nastavio:

“Razlika tebe i njih je u tome što oni imaju pjesme, a to je temelj svega. Također, imaju ono što je najvažnije, osobnost ili kako vi novovalni kažete – personality. E tebi toga fali, to je razlog što ti u 20 godina nemaš pjesmu”, napisao je te zaključio:

Mala je za tebe svemir

“Mi bi ti ovdje kazali: Budi šoto, kuco. Mala je za tebe svemir!”, zaključio je Bubalo.

Jacques je inače, potaknut brojnim upitima, snimio video u kojem je komentirao nastup ovogodišnje hrvatske predstavnice Albine Grčić na Eurosongu. Objavljeni video traje 37 minuta, a na samom je početku čestitao splitskoj pjevačici kao i cijeloj delegaciji, ističući da je Albina dala sve od sebe te da je u “maniri maksimalne profesionalke odradila sve što se od nje očekivalo”.

Komentirao je i njen nastup na Eurosongu.

“To njeno lice nije režijski pokazano kako treba, žao mi je da nije iskorištena cijela velika bina Eurosonga, nego se Albinu i dečke stavilo na metar široki “catwalk” gdje moraš ostati drven i u plesu i u pjevanju. Prvo se bojiš da ne padneš dolje. Iza njenih leđa na led ekranu su se vidjeli pikseli, što je televizijska greška. Pa onda ružičasto svijetlo koje je sakrilo Albinino lijepo lice”, komentirao je.

Zašto se moralo pokazivati golo dupe?

“Ne vidim razloga zašto se moralo pokazati golo dupe? Ali ako se već to golo dupe pokazalo u svim medijima danima prije, zašto ga onda nismo vidjeli na televiziji? Na kraju taj dio nismo vidjeli na nastupu. Čak ni na to nismo mogli dobiti bodove, ako se išlo na to, a išlo se”.

“Ništa se nije dogodilo s njenom kosom, na Dori je to bilo puno divlje i razigranije… Sve je to bilo upečatljivije nego na Eurosongu. Meni se taj nastup činio kao da je sve dobro, korektno, ništa nije loše, dali su sve od sebe… Pa čak i plesači koji su tick tockeri i nisu profesionalni plesači, na njih se išto strateški što je odlična ideja. Drugi nastupi su bili bolje osmišljeni, do zadnjeg detalja. Naprosto tu nismo mogli doći do izražaja, kazao je Jacques.

