Poznati pjevač se rasplakao i otkrio kako je Halidova supruga: 'Nije dobro...'

Vijest o smrti pjevača narodne glazbe Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini, potresla je brojne obožavatelje, ali i kolege iz glazbenog svijeta. Nedavno se pjevač Šerif Konjević (67), rasplakao dok je govorio o Halidu i njegovoj supruzi.

Šerif je istaknuo kako je u redovitom kontaktu s Halidom te da je izuzetno blizak s cijelom obitelji.

Nije dobro

Posebno dirljiv trenutak nastao je kada je govorio o Halidovoj supruzi Sejdi, koju je opisao kao svoju “dragu dušu” i otkrio da se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Foto: Almir Panjeta/halopix

"Bili smo zajedno na moru dolje i svaki dan smo bili zajedno. Sad Sejda, moja draga duša... Družili smo se tamo, nažalost Sejda nije dobro i ima zdravstvenih problema. Tako smo se družili i kupali, a nažalost oni su morali otići na preglede i eto, šta je, tu je. Neka Bog pomogne Halidu i Sejdi", rekao je Šerif u emisiji Mirze Vranja.

Podsjetimo, Halid Bešlić je tijekom života imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Bio je na odjelu onkologije te je godinama bolovao od dijabetesa i problema s bubrezima, zbog kojih je koristio aparate za potporu. Također, nosio je posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.

