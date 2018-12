POZNATI MODNI KRITIČAR O ‘GOSPODINU SAVRŠENOM’: ‘Ne želim biti bezobrazan, ali žene izgledaju loše i ne sliče ni na što’

Nenad smatra da bi djevojkama dobro došao savjet stilista, a za razliku od njih, Goran, tvrdi, izgleda besprijekorno

Modni kritičar Nenad Korkut prokomentirao je stil djevojaka u showu Gospodin Savršeni te poručio da se svojim odjevnim kombinacijama baš i nisu proslavile. “Da ne ispadnem bezobrazan, ali što je tu je, žene su bile odjevene loše. Da, dobro ste čuli, baš loše. To nije sličilo ni na što. Ne znam je li to bio njihov izbor za red carpet, ili im je to netko donio na gomilu, pa su cure same birale”, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju. Haljine, kako kaže, nisu bile šivane po mjeri jer ne prate tjelesne atribute djevojaka. “Ne skrivaju što treba skriti, ne ističu ono što istaknuti treba. Jako sam razočaran”, rekao je.

Iako, tvrdi, ne gleda realityje, Gospodin Savršeni ga je zaintrigirao. “Priznajem, ne pratim realityje jer nisam ciljana publika Farme, Big Brothera ili Ljubav je na selu… Ali uz ovoliku pompu koja je pratila Gospodina Savršenog, rekoh, idem pogledati uvodno predstavljanje. Da vidim čovjeka bez mane i žene koje pred kamerama traže ljubav svoga života. Iskreno, nikada nisam uspio shvatiti što to žene ili bilo koga tjera da pred kamerama traže ljubav. To mi je velika zagonetka”, rekao je.



Nenad je producentima poručio da ubuduće potraže savjet modnog stilista kako se ovakve greške ne bi ponavljale. “Matija Vuica, Skoko, Pavlin, Budoarke, bili bi savršeni izbor. To je moj stav, ne mora se poklapati s gledateljskim”, zaključio je Korkut te dodao da Goran, za razliku od djevojaka, izgleda besprijekorno i da se vidi da iza njega stoji manekensko iskustvo.

