POZNATI HRVATSKI PSIHIJATAR OBRUŠIO SE NA SEVERINU: ‘Tužno, žalosno… Nemam riječi, hitno k meni u ured!’

25.9….kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smješkaš, kad padam ti me čekaš dolje sa čokoladom u ruci… tvoja ljubav me čini potpunom ❤, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsretnijom ženom na svijetu 🙌🏻 Ponosna sam na tebe jer ti uvijek izabereš stranu ljubavi❤ Sretno nam!!! Živjela ljubav, jedina i najveća sila svijeta!!! #onlylove #mojaljubav #mrandmrskojic #magictour #zahvalnazasve #bajkazacijeluobitelj #severina #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca