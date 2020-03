POZNATI HRVATSKI KUHAR O NADOLAZEĆOJ TURISTIČKOJ SEZONI: ‘Nisu svjesni kakav nas scenarij čeka, nećete moći naći posao…’

Mate Janković osvrnuo se na turističku sezonu koja je pred nama: ‘Izvjesno je da sezone neće biti. Ako sezone nema direktno je ugroženo 40.000 ljudi u ugostiteljstvu jer sezonski restorani neće otvoriti…’

Poznati hrvatski kuhar Mate Janković na svom Facebooku je objavio poduži post koji je posvetio nadolazećoj turističkoj sezoni i hrvatskim radnicima u ugostiteljstvu. Tom objavom reagirao je na komentare ljudi koji ovih dana zbijaju šale na račun tog sektora.

Rastužuje me ovo stanje, i mislim da pojedinci nisu svjesni kakav nas scenarij čeka. Naime, izvjesno je da sezone neće biti. Ako sezone nema direktno je ugroženo 40.000 ljudi u ugostiteljstvu jer sezonski restorani neće otvoriti. Oni sa cjelogodišnjim poslovanjem izdržati će još neko vrijeme, ali se i oni polako zatvaraju. Bez poslovanja tek nekolicina njih uspjeti će izdržati teret plaća svojih zaposlenika bez otpuštanja. Dakle, novaca neće imati nekoliko desetaka tisuća obitelji. Hoteli će biti prazni ili zatvoreni te će i u njima biti otpuštanja. Čak otpuštanja ne mora biti, jednostavno nećete moći naći posao. Amen”, započeo je.

“Dobavljači neće plasirati robu. Vinarima će vino ostati u podrumima, pivari neće raditi i prodavati pivo te su i njihovi radnici ugroženi. Mesari neće prodavati meso, farmeri povrće i tako unedogled. Svi su ugroženi, nitko se od ovog neće moći sakriti, nitko neće od ovog pobjeći jer i vani je isto. Ako ne zarađujete, ne možete ni trošiti. To vrijedi za SVE grane. Budući da se porezi i doprinosi neće imati odakle naplatiti – jer guess what, naplaćuju se id onoga tko zarađuje – puno poslova u državnom sektoru biti će pod upitnikom jer novaca za plaće neće biti. Upitan je i mirovinski sustav. Sve to ako ovo potraje. Kao i svi, nadam se da neće. Nadam se da ćemo u 6 mj ispijati pivo na punim rivama”, stoji dalje u objavi.

“Nažalost, živimo u društvu koje ne shvaća osnove ekonomije, misli da novac pada s neba, a ne da ga netko drugi odvaja od svog rada i zalaganja te ga preusmjerava zajednici preko poreza i doprinosa. Zato je bitno ds se novac zarađuje, jer ako ga nema, nema ni socijalne komponente. Neki vaši sugrađani, tuđim se mukama raduju, a ne shvaćaju, da su zapravo te muke njihove. Kad je teško, među nama isplivaju dobri i pozitivni ljudi, ali na žalost, kao sto sam se i sam uvjerio, isplivaju zli i zavidni. Budimo bolji od ovog”, zaključio Janković.