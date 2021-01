POZNATI HOLIVUDSKI GLUMAC IZNENADIO PRIZNANJEM: ‘Mislim da je to bilo to. Neću više glumiti u akcijskim filmovima…’

‘Nekoliko filmova mi je na rasporedu. Mislim da će to biti to. Osim ako se ne nađem na hodalici za stare i nemoćne’, kazao je Neeson

Glumac Liam Neeson nedavno je donio odluku da će prestati snimati akcijske filmove, piše Daily Mail.

“Imam 68 i pol. Napunit ću 69 godina 2021. Snimit ću još nekoliko filmova ove godine, nadam se, ako nam Covid-19 to dopusti. Nekoliko filmova mi je na rasporedu. Mislim da će to biti to. Osim ako se ne nađem na hodalici za stare i nemoćne”, kazao je Neeson koji je svoju karijeru započeo 70-ih godina i iza sebe ima brojne zapažene uloge.

“Nedavno sam završio jedan film u Australiji u kojem sam se tukao s momkom – divnim, dragim glumcem koji se zove Taylor – i negdje nakon pola tučnjave sam digao pogled jedva dišući. Momak se nije nimalo umorio. Pitao sam ga koliko godina ima. Rekao mi je da ima 25. Toliko ima moj najstariji sin”, rekao je glumac.

Film “Unknown” iz 2011. godine nedavno je postao najgledaniji film na Netflixu. Neesona je najavio kako planira projekt koji će sigurno razveseliti fanove “Unknowna”, no u tom će filmu biti producent, a ne glumac.