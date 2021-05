POZNATI GLUMAC PRIZNAO DA JE HIV POZITIVAN, KRIO JE TO 14 GODINA: ‘Božja je to kazna’

Američkom glumacu Billy Porteru bolest je dijagnosticirana još 2007. godine

Glumac i pjevač Billy Porter čak 14 godina je krio da je HIV pozitivan. Skrivao je to od prijatelja, kolega, čak i od majke, piše 24sata. Bolest mu je dijagnosticirana još 2007. godine.

“Pokušavao sam imati život i karijeru, a nisam bio siguran da ću to i dalje moći ako pogrešni saznaju za moje stanje. Bavim se profesijom koja je ionako puna diskriminacije, a ovo bi bio samo još jedan dodatan način da me diskriminiraju”, rekao je Porter za Hollywood Reporter.

Iste godine mu je otkriven i dijabetes te potpisao i papire o bankrotu

Tvrdi da mu se 2007. godine život promijenio iz temelja. Osim HIV-a, dijagnosticiran mu je i dijabetes te je potpisao papire o bankrotu. No, glumac je s vremenom pokazao kakav je borac.

“Biti HIV pozitivan u mjestu iz kojeg ja dolazim te iz vrlo religiozne obitelji, to je poput Božje kazne. Sklopio sam sa sobom pakt da ću pustiti majku da umre prije nego što joj to priznam. To sam čekao cijelo vrijeme, iskreno”, kazao je glumac.

Otkrio je kako je bio posramljen zbog dijagnoze HIV-a da je to skrivao od majke koja se već suočila s vjerskim progonima zbog toga što je on homoseksualac.

