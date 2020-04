POZNATI GLUMAC MOLI ZA POMOĆ NAKON POTRESA: ‘Dimnjaci prijete pasti i vise nam iznad glave…’

Dragan Despot na Facebooku je zamolio za pomoć nakon razornog potresa koji je prošlu nedjelju pogodio Zagreb

Glumac Dragan Despot, suprug Anje Šovagović Despot, napravio je profil na Facebooku kako bi zamolio za pomoć nakon potresa u Zagrebu.

“Potres me naveo da se po prvi put u životu priključim društvenim mrežama. Molim informacije o ljudima koji bi mi mogli pomoći evakuirati neupotrebljivi stan i pokriti otvoreno krovište koje su uništili dimnjaci koji prijete pasti i vise nam iznad glave. S obzirom na to da se stan nalazi u dvorišnoj zgradi, pristup vatrogasnog vozila s dizalicom je neizvediv. HGSS (svaka im čast i kapa do poda) je pomogao koliko su mogli. Nužno bi bilo i poduprijeti stropove stana, označenog crvenom oznakom, kako ne bi pali. Da nije ovog virusa, ne sumnjam da bi svi priskočili u pomoć. Hvala svima koji su toliko hrabri i srčani da pomažu našem gradu. Dok je nas, bit će i Centra”, napisao je u grupi “Potres u Zagrebu – Svi mi u centru”.

Njegova supruga na Instagramu je ranije objavila snimku na kojima se vidi šteta koju je njihov stan pretrpio nakon potresa.