POZNATE HRVATICE I FANOVI PRUŽILI POTPORU SEVERINI: ‘To komentiraju oni koji žderu hostiju ko čips’

Severina se danas prvi put oglasila nakon skandala s golim fotografijama. Njene kolegice pružile su joj potporu

Hrvatsku je ovih dana potresao skandal sa Severininim golim fotografijama koje su objavili srpski mediji. Pjevačica se nije javljala nekoliko dana, no danas je odlučila prekinuti šutnju i oglasila se na društvenim mrežama. Ispod njezine objave, fotografije na kojima pozira s majkom Anom i sinom Aleksandrom, počele su se nizati poruke podrške fanova, ali i kolegica s estrade.

SEVERINA SE POJAVILA PRVI PUT NAKON AFERE S VRUĆIM FOTKAMA: Dirljivom objavom natuknula da se uopće ne živcira

“Za dobrim se konjima oduvijek dizala prašina, no to ne znači da nam ta prašina smanjuje pogled na naprijed”, napisala je Lana Klingor Mihić te dodala hashtagove #samojako i #jebonjih.

Manekenka Ljupka Gojić Mikić ispod Severinine slike je objavila emoji srca. Potporu joj je pružila i prijateljica Iva Radić, koja je jučer podijelila tvit Bojana Glavaševića u kojem je napisao da pjevačica godinama trpi nasilje nad svojom intimom te da je društvo i država protiv toga nisu zaštitili.

POZNATI SDP-ovac STAO U SEVERININU OBRANU: ‘Ona trpi suludo nasilje, a društvo i država je nisu zaštitili’

‘Niste naučili poštivati onu koju vas je donijela na svijet’

Podršku Severini je iskazala i Snježana Mehun, na svom profilu na Instagramu, na kojem je objavila svoju fotografiju na jet-skiju.

“Svijet je to u kojem se borite za prava gorila, pasa, mačaka i čovječje ribice ali u kojem će i dalje pojedinci vrijeđati ženu samo zato jer je žena, jer je slabiji spol! Naučili ste poštivati prava manjina, slobodu seksualne orijentacije, ali još uvijek niste naučili poštivati onu koja Vas je sve na Svijet donijela, ženu, ukoliko nije Vaša majka! Žena mora živjeti po stotinama zadanih pravila u Vašim glavama i uvijek ćete joj tražiti manu, da li ima ili nema badić i ne daj Bože ako je javna ličnost zašto ima fotografije u mobitelu ovakve ili onakve! Svijet je to u kojem je i dalje muškarcu sve dozvoljeno i koji će u tišini svoje sobe slati poruke ‘sent to all’ svim ženama i istovremeno strašno vrijeđati ženu koja se usudila biti javna osoba ili biti svoja! Što je tužnije, činit će to i druge žene”, napisala je poduzetnica te označila splitsku pjevačicu u objavi.

Na njezinu se objvu osvrnula glumica Nela Kocsis koja je napisala: “To komentiraju oni koji žderu hostiju ko čips. Bez ikakvog poštovanja… Da susjeda vidi da ju je primila… Eee kad bi hostija mogla spržiti zlobne jezike — pola Rvacke bi bilo mutavo.”

Obožavatelji puni lijepih riječi

Osim kolegica, Severinu su podržali i fanovi koji su joj poručili da ne brine za zle jezike.

“Seve, volimo te, ne daj se, najjača si, faca si i prezgodna si i predraga”, “Osmijeh je najjače oružje protiv zlih duša! Big respect”, “Psi laju, a karavane prolaze. Navuci osmijeh i briga te”, “Seve, ne daj se”, neki su od komentara.