POZNATA VODITELJICA NAKON RAZVODA OPET LJUBI: Otkriveno tko je odabranik koji je zbog nje ostavio suprugu

Romina i Mirko prvi su put zajedno viđeni prošlog prosinca, i to na Balu Crvenog križa u jednom zagrebačkom hotelu

Romina Knežić, voditeljica Dnevnika Nove TV, od supruga Sergeja Šitova, s kojim ima sedmogodišnju kćer Zoye, razvela se 2014. godine. Sada je opet zaljubljena, i to u Mirka Bochu, violinista i ravnatelja Zagrebačke filharmonije, piše Gloria. Rominu i Mirka u javnosti se često moglo vidjeti zajedno, a skupa su prvi put viđeni prošlog prosinca na Balu Crvenog križa u jednom zagrebačkom hotelu gdje su plesali valcer. Budući da je tada Mirko još bio u braku sa suprugom Natašom, nitko nije ni pomišljao da bi između njega i voditeljice moglo biti ičega osim prijateljstva.

Violinist je, navodno, prijateljima priznao da su ga obuzele emocije te da je zbog Romine ostavio suprugu Natašu s kojom je viđen u centru Zagreba još prošle godine u lipnju. Poznati violinist i bivša supruga u braku su bili 23 godine i imaju dva sina.

Romina je s odvjetnikom Sergejem bila u braku šest godina, a upoznala ga je u Bregima kraj Opatije gdje je živjela s roditeljima. On je tamo dolazio jer su njegovi roditelji ondje kupili kuću. Voditeljica i odvjetnik vjenčali su se u prosincu 2008. godine te su zbog poslovnih obveza živjeli na relaciji Opatija-Zagreb-Moskva. Rominu je, navodno, razvod jako pogodio, no nikada nije javno progovorila o razlozima zbog kojih je došlo do rastave.