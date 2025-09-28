'VELIKI PRIJATELJ' /

Pjevačica otkrila nove informacije o Halidovom zdravlju: 'Ljudi me stalno pitaju'
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Pjevačica je otkrila da je u kontaktu s Halidom

28.9.2025.
16:22
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
Folk zvijezda Viki Miljković (50) je tijekom nedavne emisije „Pinkove zvezde“, dok su kandidati izvodili hitove Halida Bešlića (71), otkrila nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju. 

„Ljudi me stalno pitaju kako je Halid. On je moj veliki prijatelj i želim da ga srdačno pozdravim. U kontaktu smo, on se osjeća bolje i polako se oporavlja“, rekla je Viki, a publika je ovu vijest pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjetimo, legendarni pjevač već neko vrijeme se liječi na onkološkom odjelu u bolnici u Sarajevu, a podrška mu stiže sa svih strana bivše Jugoslavije.

