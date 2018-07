POZNATA OSKAROVKA NE STARI: Na premijeri svog novog filma poljubila Cher u usta

Glumica koja je čak 21 put nominirana za nagradu Oscar te ga osvojila tri puta, jednako izvrsno glumi autoritativne uloge u dramama kao i one vrckavije u komedijama.

Sedam Zlatnih globusa, dvije BAFTA nagrade, dva Emmya i tri Oscara – za sada ima, ako je pitati poznatog redatelja Stevena Spieberga, najbolja glumica današnjice.

Kada je u pitanju talent, Meryl Streep nema ravne. Iako će za koji mjesec napuniti 70 godina – ona radi punom parom, a izgledom nimalo ne odaje svoje godine. Na premijeri filma ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, zablistala je u modroj haljini još jednom dokazavši kako su godine samo broj. No nije samo njezin izgled privukao pažnju. Cher, koja isto tako glumi u filmu i Meryl Streep odlučile su izmijeniti strastveni poljubac na crvenom tepihu.

ABBA, Cher i otok Vis

Trostruka oskarovka opet je zaigrala osebujnu Donnu u nastavku kino hita ‘Mamma mia!’, a film se snimao na lokacijama na Visu. Radnja će se vratiti u prošlost kada će se otkriti sve o sudbonosnom ljetu u kojem je Donna upoznala tri muškarca koja su joj promijenila život.

Hitovi grupe ABBA ponovno će nas razbuditi, a zanimljivo je kako će legendarna Cher izvesti hit ‘Fernando’.