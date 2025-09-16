ODUŠEVILA PRATITELJE /

Poznata influencerica iskreno o estetskim zahvatima: 'Budimo realni na sekundu'

Poznata influencerica iskreno o estetskim zahvatima: 'Budimo realni na sekundu'
Foto: Profimedia

Očito se i njezinim pratiteljima ovakav pristup jako svidio jer je objava prikupila preko tisuću pozitivnih komentara i 162 tisuće pregleda

16.9.2025.
13:56
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznata hrvatska beauty influencerica Mirta Miler (28) na društvenim je mrežama objavila videozapis u kojemu odgovara jednoj od pratiteljica na pitanje podliježe li kakvim tretmanima lica.

U videozapisu, ova influencerica korisničkog imena mimiermakeup na vrlo transparentan i iskren način govori da voli kozmetičke tretmane i da uz redovnu samostalnu njegu lica ipak odlazi specijalistima u beogradsku polikliniku kako bi korigirala bore lica i održala mladolik izgled kože. Uz to, pokazala je i spravu za pasivno jačanje mišića te tretman limfne drenaže.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirta Miler (@mimiermakeup)

Iskrenost prije svega

"Volim kad su ljudi transparentni pa ću vam pokazati što radim", kazala je na početku videozapisa. Ovo nije prvi takav video u kojemu otvoreno govori o estetskim zahvatima kojima se izlagala. Krajem srpnja objavila je video s citatom "Tako si lijepa" i započela: "Ne želim da se itko uspoređuje sa mnom i misli da je ovo stvarnost. Da vam kažem, gotovo sve je umjetno." Pokazavši na svoju kosu rekla je: "Ovo nije moja prirodna boja kose... A ni kosa". "Nokti su umjetni, trepavice zalijepljene, zube mi je izradio vrlo nadaren zubar, pet godina botoksa u mojem čelu i obrazima, fileri u usnama, u obrazima, ispod očiju..." nastavila je. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirta Miler (@mimiermakeup)

Budući da dio njezinih pratitelja čini mlađa dobna skupina, upozorila je da ima gotovo trideset godina te da se tim tretmanima podvrgnula tek u kasnim dvadesetima.

"Uz to, imala sam privilegiju da imam novac i vrijeme za ići svaki dan u teretanu, a budimo realni, to mnogo ljudi nema. Kada sam radila puno radno vrijeme, nisam trošila toliko vremena na to kako izgledam, a sada me svakodnevno osuđuju drugi ljudi ili ja samu sebe jer provedem svaki dan snimajući i gledajući svoje lice izbliza i analiziram svaki detalj. Da ne radim ovaj posao, ne bih ovako izgledala, zato molim vas prestanite se uspoređivati s ljudima online jer je sve umjetno", zaključila je Mirta Miler svoj video s opisom "Budimo realni na sekundu". 

Poznata influencerica iskreno o estetskim zahvatima: 'Budimo realni na sekundu'
Foto: Profimedia

Pratitelji oduševljeni

Očito se i njezinim pratiteljima ovakav pristup jako svidio jer je objava prikupila preko tisuću pozitivnih komentara i 162 tisuće pregleda. "Volimo djevojku koja ne dopušta da se druge djevojke osjećaju poniženo", "Volim kako si iskrena i samouvjerena te kako mariš o tome kako bi se druge žene osjećale u vezi svojeg izgleda misleći da su svi online osim njih savršeni", "Hvala ti na iskrenosti", "Činjenica da si tako iskrena čini te najljepšom iznutra", "Autentičnost i iskrenost je jako hot", bili su neki od brojnih komentara. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Održana 77. dodjela Emmyja

Mirta MillerInfluencericaEstetska Kirurgija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODUŠEVILA PRATITELJE /
Poznata influencerica iskreno o estetskim zahvatima: 'Budimo realni na sekundu'