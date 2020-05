View this post on Instagram

Da bi zagrlio majku u BiH moraš imati bosansku putovnicu, hrvatske se ne pikaju💔 Moja majka 23.5., za dva dana, slavi okrugli 60. rođendan. Negdje prije dva tjedna krenulo je k tome da će se granice otvoriti za dva tjedna (dakle sad nekad), a meni se odmah sve lampice upalile – možda ćemo moći do nje i iznenaditi ja za rođendan! Pratimo, čitamo, čekamo, granice se otvaraju, ne otvaraju? Samoizolaciju ukidaju, ili ipak ne? DA, granice otvorene! UKINUTA i samoizolacija pri prelasku granice!! Sreća do neba! . Iiiii knock down! Samo oni koji imaju BiH putovnicu mogu prelaziti nesmetano granicu. Mi koji smo odozdo a nismo više prijavljeni u BiH i nemamo BiH dokumente, ne možemo ući u BiH!! Zašto?? Pa jesu otvorene granice ili nisu? Zar posjedovanje BiH putovnice štiti od dobivanja korone i prenošenja iste? . ZNAČI One koje IMAJU bosansku putovnicu mogu zagrliti svoju majku a ja ne mogu?? NEMAM PRAVO na to? Tko to ima pravo donijeti takvu odluku?? . Ima li ijedne pore, ijednog prava u koje nam neće politika uvući ruke?! Koliko koštaju moje suze danas? Tko to može platiti? I zašto?? Može li mi netko odgovoriti??