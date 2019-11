POZNATA GLUMICA O INTIMNOJ SCENI NA SETU: ‘Bilo mi je grozno što to moram snimati, a to ne voli ni moj muž’

Holivudska glumica priznala je da joj je biti jako neugodno snimati intimne scene pred suprugom

Glumica Julianne Moore iza sebe ima dugu glumačku karijeru, no snimanje intimnih scena još uvijek je ispunjava nelagodom. Naime, takve scene morala je odglumiti u ovogodišnjem filmu “After the Wedding” koji je režirao njezin suprug Bart Freundlich. Julianne je za potrebe filma morala ležati u kadi bez ijedne krpice tijekom razgovora s kolegom Billyjem Crudupom. “Bilo mi je grozno što to moram snimati. Ne volim takve scene, a znam da ih ne voli ni moj suprug, ali to je posao. Bilo mi je to najneugodnije iskustvo na setu u cijelom životu”, izjavila je za strane medije.

Uspješne žene

Film prati priču o humanitarki koju utjelovljuje Michelle Williams i čiji se život u potpunosti promijeni kad upozna Theresu Young (Julianne Moore) koju zamoli da donira novac njezinoj organizaciji. Moore je izjavila da ju je uloga privukla jer je htjela razbiti “mit” o uspješnim ženama za koje se, kako tvrdi, još uvijek smatra da ne mogu biti uspješne i na privatnom i na poslovnom planu.

Moore i Freundlich su u braku 16 godina i imaju dvoje djece, 21-godišnjeg Caleba i 17-godišnju Liv.