POZNATA BALKANSKA TRANSSEKSUALKA SLAVI POLA STOLJEĆA ŽIVOTA: ‘Udvarača je mnogo, ali još čekam pravu ljubav’

Salome, koja je spol promijenila u Sloveniji, trenutno glumi u predstavi Menopauza u u slovenskom kazalištu Špas

Nenad Ćuća – Žentil, odnosno Salome, transseksualka je koja je prije sedam godina promijenila spol, a uskoro će proslaviti 50. rođendan, piše 24sata. “Udvarača je uvijek mnogo, ali na njihovu žalost, ja čekam pravu ljubav koja mi je jako bitna za odnos. Biti sama nije tako loše, no to ne znači da ne bih željela biti u vezi”, rekla je te otkrila da planira veliki rođendanski tulum na kojemu će okupiti sve koji su je pratili u posljednja tri desetljeća. “Svi koji su me pratili i u Hrvatskoj neka dođu na zabavu, da zajedno nazdravimo”, izjavila je.

Iako je rođena u Hrvatskoj, Salome već godinama živi u Sloveniji gdje je napravila promjenu spola. “Što se tiče novca koji sam potrošila na operacije, nisam zbrajala, ali nisam ni pretjerivala. Nisam tip čovjeka da bih živjela za materijalne stvari, živim sad ovaj trenutak, radim i uživam u svojem životu. Nisam bogata, nemam milijune”, objasnila je Salome koja je svojom borbom za prava transseksualnih osoba puno pridonijela napretku LGBT zajednice.

“Nažalost, mi smo sto godina iza po tom pitanju. Nisam nikad razumjela zašto se ljudi odluče za mržnju, vjerojatno zbog toga jer nisu zadovoljni svojim životom pa im idu svi na živce, a najlakše je istresti se na LGBT populaciju”, rekla je te objasnila da je ime Salome odabrala jer zvuči i kao muško i kao žensko ime.



Dosad se bavila raznim poslovima, od kuharice do spisateljice, a trenutno glumi u glazbenoj komediji Menopauza u slovenskom kazalištu Špas. “Ovaj posao sad više cijenim, jako je naporno i jako umara kad moraš glumiti nekoga tko nisi. To te jako psihički umara”, priznala je Salome s kojom su u predstavi i glumica Zvezdana Mlakar, glazbenica Helena Blagne i komičarka Urška Vučak. Za redateljicu, Ninu Kleflin iz Zagreba, kaže da joj je puno pomogla da se snađe na pozornici. “Nina ne da je najbolja redateljica, nego je i srce od žene. Puno je volim”, izjavila je.