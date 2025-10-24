Povratak kontroverzne romanse: Romeo Beckham objavio pomirenje s bivšom djevojkom Kim Turnbull

Sin Davida Beckhama i Victorie Beckham, Romeo Beckham (23), potvrdio je kako se ponovno zbližio sa svojom bivšom djevojkom Kim Turnbull (24) svega šest mjeseci nakon njihove turbulentne veze koja je izazvala sukobe unutar obitelji, prenosi E!News.

Što se točno dogodilo?

Par je svoju vezu započeo u studenome 2024. godine i ubrzo je dospjela u fokus medija zbog nesuglasica koje su izbio između Romea i njegovog starijeg brata Brooklyna Beckhama (26). Kim je tada bila predmet rasprava unutar obitelji Beckham zbog navoda da je ranije imala kontakt s Brooklynom, što je stvorilo tenzije u odnosima.

U travnju su Romeo i Kim prekinuli - prema prijateljima para, razlozi su bili njihovi zauzeti životi, putovanja i karijere koje im nisu ostavljale prostora za zajedničku vezu.

Sada, međutim, objava Romea na Instagram Storyju sa zajedničkom fotografijom potaknula je glasine koje je par sam potvrdio - ljubav se vratila.

Kako mediji navode, pomirenje bi moglo biti rezultat promjene odnosa u obitelji: Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz Beckham navodno su prestali pritiskati Kim i Romeoa, čime je otvoren put za njihovo ponovno zbližavanje.

Nova prilika za vezu

Romeo i Kim sada djeluju mirnije i manje izloženo nego u prvoj fazi njihove veze. Iako su oboje javne osobe s aktivnim karijerama - on kao model i sportaš, ona kao DJ-ica i model - čini se da su odlučili dati sebi novu šansu, uz manji medijski pritisak i veću podršku.

