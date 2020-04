POVODOM ČETVRTE GODIŠNJICE SMRTI: Uskoro izlaze nova reizdanja Princeovih albuma

The Prince Estate u partnerstvu s Legacy Recordings najavio je nova reizdanja Princea čiji je izlazak planiran za 29. svibnja

U povodu četvrte godišnjice smrti glazbene pop ikone Princea, The Prince Estate u partnerstvu s Legacy Recordings, najavili su nova reizdanja njegovih albuma čiji je izlazak najavljen za 29. svibnja. Američki glazbeni superstar Prince, jedan od najutjecajnijih glazbenika svoga vremena, autor hitova “Purple Rain” i “Kiss,” umro je 21. travnja 2016. u svojoj kući u Paisley Parku u Minnesoti u 57. godini.

Jedan od najutjecajnijih glazbenika svog doba

Rođen kao Prince Rogers Nelson 7. lipnja 1958., visok samo 1,58 m, bio je čudo od djeteta koji je prvu pjesmu napisao sa sedam godina. Pjevač, skladatelj, multinstumentalist, producent, aranžer i povremeni glumac, Prince je bio jedan od najpopularnijih, najinovativnijih i najutjecajnijih glazbenika svoga doba. Njegov epohalni album iz 1984. “Purple Rain” s istoimenim hitom, ali i singlovima “When Doves Cry” i “Let’s Go Crazy” prodan je u više do 13 milijuna primjeraka i jedan je od najboljih albuma dekade. Prodao je u karijeri više od 100 milijuna albuma, osvojio sedam Grammyja i Oscara za pjesmu “Purple Rain” za film u kojem je sam glumio.

Studijski i live albumi

U povodu četvrte godišnjice njegove smrti, The Prince Estate u partnerstvu s Legacy Recordings, najavili su nova reizdanja Princea čiji je izlazak planiran za 29. svibnja, a uključuju studijske albume “The Rainbow Children” (2001.), “One Nite Alone… (2002.), te prve službene live albume nastale na turneji između ta dva albuma. 4 LP set “One Nite Alone…Live!” i dvostruki LP “One Nite Alone: The Aftershow…It Ain’t Over!” prvi će put biti objavljeni na limitiranom ljubičastom vinilu. “The Rainbow Children” će biti dostupan na CD-u prvi puta nakon više desetaka godina, baš kao i na limitiranom dvostrukom LP-u.

Prvi put će biti dostupna i kolekcija od 5 CD-ova, “Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection”, uz knjižicu od 48 stranica, a izdanje uključuje i bonus DVD “Prince Live at The Aladdin Las Vegas”. Live nastupe Princea može se pogledati na poveznici https://www.youtube.com/playlist?list=PLrwXzbX3SWnvZ9XRtu8G3fTZiD-uyMreu. Tim povodom, diskografski izdavač Menart sva trenutno dostupna izdanja Princea do 28. travnja nudi po posebnim cijenama uz popust od 20 posto.