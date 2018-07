POTRESAN VIDEO: Bubnjar Bijelog dugmeta plakao na kćerinu pogrebu: ‘Zvijezdo tatina! Sad želim umrijeti…’

POSLEDNJE ZBOGOM ĆERKI MILIĆA VUKAŠINOVIĆA: Sahranjena Maja Avdibegović! Roker održao potresan govor (KURIR TV) Sahrana Maje Avdibegović (35), ćerke Milića Vukašinovića, održala se danas u Sarajevu. Prisustvovali su članovi porodice, ožalošćeni Milić, njegova žena Suzana kao i Majina majka Vera. Maja je sahranjena na gradskom groblju Bare. Ožalošćeni otac održao je potresni govor čime je okončana sahrana. "Ne postoje reči koje bi opisale tugu. Bila je talenat, ali je odabrala pogrešan put. Čuvaćemo uspomene, a naš bol neće proći", ovim rečima se Milić oprostio od ćerke. Povorka koju su činili najbliži se uputila od kapele ka grobnom mestu. Majina deca se još nisu pojavila. Sahrani pristustvuju, pored brojne porodice i prijatelja, i Mićine kolege Zoran Redžić, basista "Bjelog dugmeta" i bivši pevač Mladen Vojičić Tifa. "Hvala vam što ste došli, ovo je veoma teško", izjavio je Milić Vukašinović koji ne prestaje da gleda u sanduk bez treptaja. Supruga Suzana i svekrva su sve vreme uz njega i neprestano plaču. Ćerka bivšeg bubnjara „Bijelog dugmeta“ i frontmena „Vatrenog poljupca“, izvršila je samoubistvo u sredu 25. juna. Preliminarni rezultati istrage i pregledi utvrdili su da je uzrok smrti najverovatnije predoziranje narkoticima ili lekovima. Poznati rok muzičar Milić Vukašinović je Maju dobio u prvom braku sa suprugom Verom, a trenutno živi u Beogradu. Inače, Maja se dugo godina borila sa zavisnošću. #sarajevo #sahrana #milicvukasinovic #majaavdibegovic

