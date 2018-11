POTRESNA ISPOVIJEST NINE IZ ŽIVOTA NA VAGI: ‘Proživljavala sam bullying, klupe su bile pune užasnih natpisa o meni’

View this post on Instagram

18 godina VS 26 godina 150 kg VS 84 kg Ne mogu uopće vjerovati da sam lijevo nekada bila ja 😱😱😱 pouka i motivacija za daljnji rad na sebi 💪🏻💪🏻🙌🏻🙌🏻 #zivotnavagi #zivotnapromjena #zivotnapobjeda #nastavljamdalje 💙💙💙 #HvalaTiBože 😃🙏🏻