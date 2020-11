POTRESNA ISPOVIJEST VODITELJICE: ‘Bila sam zlostavljana, kao curica. Otac me bio spreman izopćiti kad sam došla od njega tražiti pomoć’

Hvaranka je otkrila da ju je otac bio spreman izopćiti zbog mira u selu kada mu je rekla da ju zlostavljaju

Katarina Moškatelo, radijska voditeljica i vlasnica jednog od najprepoznatljivijih glasova u Hrvatskoj, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama obratila se svojim pratiteljima sa svojom pričom o zlostavljanju koje je iskusila kao djevojčica na Hvaru.

“Ovo je moja mater. Karakterno smo slične, ali u većini toga se ne bi nikad složile. Za mamu sam ja kruta i puna principa. Ja dobro znam kada sam takva, i zašto sam takva. Moja mama bi svima preko svega u životu prešla. Ali svima. Preko svega. Ja to još brusim. Ona kroji svoj život, ja svoj. Uložila sam posljednjih 20 godina od odlaska iz malog otočkog rodnog mjesta da naučim ono esencijalno, upoznati i cijeniti SEBE! Tamo se to nije moglo naučiti. Progovoriti, disati punim plućima, raditi što volim, cijeniti ljude oko sebe, ne obazirati se na svako mišljenje, uvažavati različitosti (zvuči jednostavno, ovisi o indoktrinaciji, kompleksno je…)”, napisala je Moškatelo na početku uz fotografiju sa svojom majkom.

“Poanta zašto ovo pišem je zapravo kratka i jasna. Bila sam zlostavljana. Kao curica. Ne pričam o tome, ne pišem o tome, to je danas nezahvalna tema, a ja nisam osjećala potrebu, ali me sada zove odgovornost. Sada nije bitno ni kako, ni tko… Otom potom, kada budem spremna i bude vrijeme. Već ovo tipkanje zvoni pitanjem ‘jel nužno’ i zapravo JEST!”, istaknula je.

Važno je pričati i tražiti pomoć

“NEOPISIVO JE BITNO DA O SVAKOM ZLOSTAVLJANJU PRIČAŠ! Bilo fizičko, verbalno, seksualno… Ne postoji malo i veliko, kratkotrajno, dugoročno! Ne postoji opravdanje! Pričaj! Traži pomoć! Ne dozvoli ono što sam ja dozvolila, biti ušutkana i glumiti da se ništa ne dešava zbog ‘mira’ u selu. Ne dozvoli si da od straha ne progovoriš jer se bojiš odbacivanja obitelji. Mene je otac bio spreman izopćiti u trenu kad sam došla od njega tražiti pomoć. Da. Nikada ga nisam prestala voljeti. Oprostila sam mu. I njoj. Nisu znali drugačije. Ali prije svega, oprostila sam toj osobi. To je bio dug proces. Iznimno kompleksan i zahtjevan. Imala sam 12 godina, a danas mi je 38. U međuprostoru puberteta i naglog odrastanja, s 18, te preuzimanja brige o sebi, nisam pojma imala što s tim emocijama, pa sam ih zakopala. Sve me to kasnije dočekalo… Ne možemo pobjeći od problema, ali možemo zavrnuti rukave i s njim se suočiti. Jest zaje*ano. Jest teško. Najteži je dio – znati da obitelj ne daje ljubav koju trebam i podršku… Ali je i to rješivo”, uvjerena je Moškatelo.

“SAMO NE ŠUTI! NIKADA! VJERUJ MI! SKUPI SNAGU! Jer uvijek postoji rješenje! Budi sigurna. Ne slušaj mater, nego SEBE! Iznutra. Uvijek”, zaključila je i dobila mnoštvo poruka podrške svojih pratitelja.