POSVAĐALI SE NEVEN CIGANOVIĆ I HANA, IZBILA ŽESTOKA SVAĐA NA INSTAGRAMU: ‘Ovako se i sa mnom drpao’

Pratitelji su podržali Hanu i Gorana, a Ciganoviću su poručili da se prestane sramotiti

Nakon što se na Instagramu obrušio na Gorana Jureneca poručivši mu da je loš glumac, modni stilist Neven Ciganović sada je napao njegovu djevojku Hanu Rodić. “Ovako se i sa mnom drpao”, komentirao je jednu od njezinih fotografija na Instagramu. No, ona mu nije ostala dužna te mu je odbrusila da vidi da mu je Goran tiha patnja. Rekla mu je i da želi njegovu fotku kao čestitku. “Čini mi se da nisi prebolio da Goran ima djevojku i da te prevario tvoj gaydar pa su ti puna usta kako ti kažeš ‘savršenka’. Cigi izdrži “, rekla mu je.

Pratitelji su uputili podršku Hanu i Gorana, a Ciganoviću su poručili da se ne sramoti.

“Znaš, ja ti svakog cijenim i poštujem, znao li ga ili ne! Ali ne ako je netko bezobrazan i vrijeđa, i to bez da mene ili tu osobu zna – to ne dozvoljavam i neću to dopustiti! Ako mu je dosadno u životu ili nije zadovoljan sam sa sobom – neka onda malo promisli zbog čega bi to moglo biti, ali sumnjam da taj leptirić ima toliko ‘samo-refleksije’ u sebi, pa zato neka ‘leprša gdje želi, ali neće kod mene”, rekao je Jurenec.

