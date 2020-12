POSTOJI LI U NJEZINOM ŽIVOTU NETKO POSEBAN? Nina Badrić o ljubavi: ‘Istina je da sam poput svih drugih kad se zaljubim’

Nina je prokomentirala stanje u glazbenoj industriji, otkrila na koji način se ona nosi sa životnim nedaćama, a dotakla se i svog ljubavnog života

Nina Badrić se u intervjuu za srpski Story raspričala, između ostalog, i o svom ljubavnom životu. Otkrila je kad je posljednji put osjetila leptiriće u trbuhu te kako se ponaša kad joj se neki muškarac sviđa.

“Moje srce je slobodno za ljubav, te riječi mogle bi biti i dio odlične pjesme”, rekla je. “Ne sjećam se kad sam zadnji put bila zaljubljena. Mislim da je to bilo u prošlom desetljeću”, iskreno je priznala, kao i to kako bi voljela ponovno osjetiti leptiriće u trbuhu. “Istina je da sam poput svih drugih kada se zaljubim. Nosim onaj glupavi osmijeh na licu i svi mi mogu skakati po glavi. Faza od zaljubljivanja do ljubavi je vrlo kratka, ako je prava osoba u pitanju”, ispričala je pjevačica.

NINA BADRIĆ ODUŠEVILA OBOŽAVATELJE IZGLEDOM, OBASULI JU KOMPLIMENTIMA: ‘Nina, prepolovila si se’

Osvrnula se i na stanje u glazbenoj industriji koju je epidemija koronavirusa teško pogodila, a mnogi glazbenici našli su se na rubu egzistencije. “U mom životu bilo je puno teških dana i događaja koje je trebalo preživjeti i ostati na nogama. Nisam od onih žena koje javno kukaju i obračunavaju se putem medija. Stisnem zube i rješavam to u tišini. S osmijehom nosim svoj križ. Unatoč svemu imam još radosti u sebi”, kazala je Nina koja se našla na udaru kritika nakon što je zatražila pomoć za sebe i svoje kolege.

ONA JE VEĆ POČELA S PRIPREMAMA ZA BOŽIĆ: Nina Badrić pokazala djelić atmosfere iz svog doma i sve oduševila: ‘Savršenstvo’

“Svatko tko je čuo moju izjavu upućenu Ministarstvu kulture da pomogne glazbenim radnicima koje javnost ne poznaje, a koji su neizostavni dio naše profesije, digao je palac gore. Ove druge koji mrze sebe do podne, a čitav svijet poslijepodne nemam namjeru komentirati. Ponovno bih napravila isto, jer mislim da je baš sada pravo vrijeme da pokažemo empatiju i da se više nego ikada brinemo jedni o drugima. Za sebe nisam ništa tražila, niti sam išta dobila, iako i meni pripada dio državne financijske pomoći kao slobodnjaku. Prepustila sam je drugima za koje mislim da im je potrebnija. Bogu hvala, imam”, rekla je.

“Svojim radom sebe sam zbrinula za pristojan život. Ali opet, pitam što je s ljudima za koje javnost ne zna. Koji žive na rubu siromaštva. Jedan moj koncert hranio je direktno najmanje 10 obitelji”, zaključila je pjevačica.