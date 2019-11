POSLJEDNJA AUDICIJSKA EMISIJA: Policajka Alma iz serije na ‘Na granici’ iznenadit će mladog poznavatelja prometnih znakova

Na pozornici će se naći glumica Tijana Pečenčić koja u seriji ‘Na granici’ glumi policajku Almu

Nakon sedam audicijskih emisija u kojima su gledatelji upoznali brojne zanimljive kandidate i njihove talente, ove nedjelje na redu je posljednja epizoda audicijskog dijela natjecanja. Vidjet ćemo sjajne natjecatelje, doznati tko je još prošao u sljedeći krug te vidjeti koliko je teško bilo žiriju odabrati TOP 40 kandidata koje ćemo gledati u emisijama uživo, odnosno u polufinalu showa.

Ekspert za prometne znakove

Ove nedjelje gledatelji će upoznati petogodišnjeg Saida Šakića iz Srebrenice koji će se žiriju predstaviti talentom poznavanja prometnih znakova, a kako je Said veliki obožavatelj serije “Na granici” i policajke Alme za koju kaže da je posebna osoba, njegovoj sreći neće biti kraja kada se na binu popne Alma, odnosno glumica Tijana Pečenčić. Za Saida, ističu roditelji, može se reći da je veoma radoznalo dijete. Sa samo dvije i pol godine znao je prepoznati preko 60 zastava država svijeta, a jako dobro poznaje prometne znakove, brojeve, mnoge životinje. Svakako zanimljiv i drugačiji nastup osigurat će body painting artistica Mirjana Kika Milošević iz Smedereva koje će predstaviti nevjerojatno oslikane iluzije na ljudskom tijelu. Mirjana je nastupila i u talijanskoj verziji Supertalenta, a za svoj rad osvojila je i brojne nagrade. „Ljubav prema crtanju je meni davalo snagu kroz cijeli život i jako sam sretna što danas mogu raditi ono što volim“ istaknula je Mirjana.

Ples na svili i trbušni ples

Svoju ljubav prema beatboxu pokazat će Josip Kutlešić, koji dolazi iz Hrvatske Dubice. S beatboxom se počeo baviti u srednjoj školi, a učio je preko videa s interneta. Vidjet ćemo i desetogodišnju Rozu Pikutić iz Zagreba, koja će se predstaviti plesom na svili, a 64-godišnja Ivka Tkalčec, odnosno Ivka pozitivka iz Garešnice žiri će pokušati nasmijati svojim šalama. Od plesača vidjet ćemo plesnu skupinu iz Rijeke, Flash dance unit s plesačicama u starosti od 10 do 12 godina. Njima je, ističu, ples život, zabava, prijateljstvo, a pokretom prenose ljubav. Iz Rijeke također dolazi i natjecateljica Sara Saršon, kojoj će ovo biti četvrti dolazak na Supertalent. Hoće li ovoga puta žiri biti naklonjeniji prema Sarinoj izvedbi trbušnog plesa, ostaje nam za vidjeti.

„Trbušni ples je u svijetu cijenjen, dok su kod nas ljudi još zatvoreni i imaju određene stereotipe o plesu. To primjećujem kod ljudi koji zovu me pozivaju da plešem na raznim eventima. Ljudi smatraju ovaj ples jednostavnim te ga ne cijene. Potrebno je podignuti ljestvicu ovoga plesa da on postane jednako cijenjen kao i ostale plesne umjetnosti“ kazala je Sara. Dok će Sari ovo biti četvrti, pjevač Željko Novosel peti put stat će pred stručni žiri. „Volim publiku i volim biti u centru pažnje. Pljesak publike je ono što me veseli. Meni nije veselje ako nema pjesme“ ističe Željko i dodaje: „Mojoj supruzi je već dosta da se ja prijavljujem, rekla mi je ako zabrljaš i ovaj put, ne dolazi mi doma!“

Mladi pjevači

Iz Sarajeva će na pozornicu Supertalenta stići i 13-godišnja Merjema Alihodžić koja kaže da je talent pjevanja otkrila još u najranijoj dobi. Merjema već ima iskustva na raznim pjevačkim natjecanjima. Također, bavi se i humanitarnim radom, dobila je i poziv da bude vokalni solist u filmu posvećenom djeci s posebnim potrebama ‘Gledati istinu u oči’, a donirala je i kosu za djecu oboljelu od karcinoma. „Moj moto je da nikada ne treba odustati i da unatoč svemu treba ići dalje“ poručuje Merjema. Također iz Sarajeva, svoje vokalne i glazbene sposobnosti pokazat će duo Sara i Đurica. Sara je započela svoj glazbeni put kada je u školi počeka učiti svirati klavir, a trenutno je studentica na glazbenoj akademiji, dok je Đuro pak samouk glazbenik koji svira gitaru.

„Nas dvoje itekako nalazimo način da surađujemo i dopunjujemo jedno drugo. Rođeni u istoj godini, različitim upustvima smo stigli do istog cilja i dobili priliku da izražavamo svoj karakter kroz određenu muziku“ ističe Sara. Ljupko Čurić iz Zagreba kaže da nema mjesta u kojem nije nastupao, a u Supertalentu će se predstaviti sviranjem karine i frule, dok će cijelu pozornicu zauzeti HKUD Dinara iz Livna. „Ono što nas čini posebnim je upravo ljubav prema glazbi, pogotovo prema harmonici“ otkrivaju veseli članovi udruge.

Što nas sve još očekuje i koga ćemo gledati u polufinalnim emisijama, ne propustite doznati u nedjelju od 20.15 sati na Novoj TV.