POSJETILA PLASTIČARA TIJEKOM IZOLACIJE? Ova Kardashianka uopće ne liči na sebe: ‘Ta žena je transformer’

Khloe Kardashian objavila je seriju selfieja na Instagramu na kojima, kako kažu fanovi, izgleda poput druge osobe.

Iako se htjela pohvaliti novom frizurom, nije teško uočiti promjene na njenom licu poput punijih usana i obrva, tanjeg nosa i drugačijih crta lica, o čemu su se mnogi raspisali na Twitteru.

Prozvali su ju da se svake godine drastično mijenja, a to su potkrijepili starim fotkama na kojima zaista izgleda potpuno drugačije.

“Odbijam vjerovati da je ovo Khloe”, “Volim ju, ali ne treba joj toliko Facetunea, ne nalikuje na sebe”, “Khloe više nema istu lubanju”, “Izgleda drugačije na svakoj novoj fotki”, “Ovo joj je četvrto novo lice”, “Ona je poput transformera”, samo su neki od tvitova.

I refuse to believe this is Khloe Kardashian on the right 🤨🤨🤨🤨🤨 https://t.co/gIrRIKcRoA

Drugi su ukazali da se starleta opet malo poigrala u Photoshopu i potkrala joj se pogreška. Naime, fali joj jedna cijela polovica lančića pa privjesak izgleda kao da lebdi na njenom vratu.

first of all khloe kardashian gave herself an entire new face. she took touching up to an entire new level. second of all, she forgot to photoshop her necklace chain too. girlie you ain’t foolin anybody pic.twitter.com/rz937Cz2kO

— lex🧚‍♀️ (@psychedaelicate) May 23, 2020