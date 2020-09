POSEBAN DAN ZA DORIS PINČIĆ; Čestitke pljušte sa svih strana: ‘Ženu poput tebe muškarac treba držati k’o kapi vode na dlanu’

View this post on Instagram

Zagrli me tilon, pokri' me blizinom Pusti neka mrakom lete misli naše I zatvori oči, a ja ću te slidit Di god budeš tila, dok god mogu živit Ostanimo tako dok se sve okriće Dok cili svit trče ništa to ne vridi Zar još ne znaš da se samo srcem dobro vidi I dok ritki znaju drugi bit će slipi Ostani još danas, ostani još malo, ostani zauvik čime da te čuvan Da dodirom ti kažem sve što ne znam reći Pa kad se ugasin i prid njega stanen Mogu mirno reći… Da vridilo je Da vridilo je Ostanimo tako dok se sve okriće Dok cili svit trče ništa to ne vridi Zar još ne znaš da se samo srcem dobro vidi I dok ritki znaju drugi bit će slipi