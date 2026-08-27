Posao iz snova? Snoop Dogg zapošljava kušača sladoleda, plaća je 10.000 dolara, ali postoji caka

Zamislite da vam je jedini zadatak na poslu kušati razne okuse sladoleda i za to primati peteroznamenkastu mjesečnu plaću. Upravo takvu priliku ponudio je legendarni reper Snoop Dogg (54), a vijest se brzinom munje proširila društvenim mrežama. Reper traži međunarodnog kušača sladoleda za svoj brend sladoleda Dr. Bombay uz plaću od 10.000 američkih dolara, a interes je, očekivano, ogroman.

Više od običnog oglasa

Iako zvuči kao šala, ponuda je stvarna. Radi se o plaćenoj poziciji na tromjesečni ugovor, a oglas je objavljen u partnerstvu s jednom platformom za zapošljavanje. Cijela kampanja zapravo je pametan marketinški potez koji istovremeno promovira Snoopov brend sladoleda i usluge tvrtke za međunarodno zapošljavanje.

Promotivni video, koji je dio objave, prikazuje Snoop Dogga u uredu kako se na komičan način suočava s izazovima globalnog širenja poslovanja, poput jezičnih barijera s potencijalnim zaposlenicima. Rješenje, naravno, pronalazi u platformi s kojom surađuje. Video završava kadrom u kojem reper prolazi pokraj zida s titulom „Zaposlenik mjeseca“, gdje se na svakoj fotografiji nalazi upravo on.

Foto: Jacob King, PA Images/Alamy/Profimedia

Od idealnog kandidata traži se istančano nepce, spremnost na međunarodna putovanja i sposobnost davanja detaljnih povratnih informacija o okusima na različitim tržištima. Posao je otvoren za kandidate iz cijelog svijeta, a prijave su otvorene na tri tjedna. Kao šlag na tortu, Snoop Dogg će osobno nazvati odabranog kandidata kako bi mu ponudio posao. Caka je u tome da se zainteresirani moraju prijaviti putem partnerske platforme.

Obožavatelji u nevjerici

Objava je izazvala lavinu reakcija, a komentari su ispunjeni oduševljenjem i humorom. „Gdje se potpisujem?“, „Prijavite me!“ i „Spreman sam, najbolji sladoled je u Italiji“, samo su neke od poruka obožavatelja koji su spremni odmah prihvatiti ponudu. Mnogi su se našalili na račun svojih kvalifikacija, pišući: „Jedem sladoled pet puta tjedno! Mogu ovo ugurati u svoj raspored“ ili „Jedem 34 litre sladoleda dnevno“. U objavi se nalaze i duhoviti memovi koji savršeno opisuju situaciju, poput onog s tekstom: „Zamisli da govoriš ljudima da te Snoop Dogg plaća da jedeš sladoled kako bi preživio“.

Snoopov brend sladoleda Dr. Bombay, nazvan po njegovom Bored Ape Yacht Club NFT-u, lansiran je 2023. godine i već je dostupan u tisućama trgovina diljem SAD-a, nudeći kreativne okuse. Za odabranog sretnika, ljubav prema sladoledu mogla bi se pretvoriti u najslađi posao na svijetu i to doslovno.