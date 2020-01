POPULARNI VODITELJ I STAND-UP KOMIČAR ZAVRŠIO U BOLNICI: ‘Izgleda da mi ne gine operacija, svemir ima najbolji smisao za humor’

View this post on Instagram

1. Slika bez malo lijekova 2. Malo više 3. XXXL PAINKILLERI Sutra ću znat više, ali izgleda da mi ne gine operacija kralježnice. Stand up komičar koji ne može stat na noge. Svemir ima najbolji smisao za humor. #L5S1 #herniateddisc #darknightrises