POPULARNI TURBOFOLK PJEVAČ SELI U HRVATSKU: ‘Moj prijatelj gradi kuću s apartmanima i garažama, već imamo dogovor’

Poznati pjevač uskoro bi se trebao preseliti u Podstranu pokraj Splita

Srpski pjevač Mile Kitić je tijekom gostovanja na zagrebačkom radiju Extra FM otkrio da bi se uskoro trebao preseliti u Split, javlja Slobodna Dalmacija. Točnije, u Podstranu pokraj Splita gdje kupuje nekretninu. “To je već gotova stvar. Jedan moj prijatelj koji ima lanac restorana u Splitu gradi lijepu zgradu u Podstrani, na izlazu iz Splita, uz more. Teško je naći apartmane uz more jer je sve već prodano. Moj prijatelj gradi kuću s apartmanima i garažama. Već imamo dogovor i najvjerojatnije ću to kupiti”, ispričao je Kitić voditeljima na popularnom radiju.

‘Treba mi više sunčanih dana’

Za Podstranu se, tvrdi, odlučio iz više razloga. “U Splitu ima događanja i izvan ljetne sezone, možeš doći i zimi. Kino, kazališta, utakmice… A druga bitna stvar je blizina zračne luke. Za pola sata mogu otputovati kamo trebam. Što je najvažnije, kako čovjek dolazi u određene godine sve mu više treba sunčanih dana. Nadam se da ću tu provoditi vrijeme…”, rekao je.

Otkrio je i da uskoro izlazi duet s njegovom kćeri Elenom. “‘Bio sam protiv zajedničke pjesme. Ipak je to ogromna razlika u muzici, a i ja sam joj otac. Ali možda te razlike treba biti. Kad sam ušao u studio, svoj sam dio baš dobro otpjevao. Onda je ona ušla i otpjevala svoj dio i morala ga je popraviti. Očekujem taj duet do Nove godine. Možda je za mene najveća stvar da pri kraju, ne znam koliko će mi još karijera trajati, ipak snimim s kćeri pjesmu.”, zaključio je pjevač.