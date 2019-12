POPOVIĆ OTKRIO HOĆE LI SINA ODVESTI IZ HRVATSKE, A O POTVRDI PRESUDE KAŽE: ‘Nemam kristalnu kuglu… sve je moguće’

Otac Aleksandra, Milan Popović, tvrdi kako će sin ostati u Zagrebu i kako misli da će presudu kojom je Severina izgubila skrbništvo biti potvrđena

“Dijete nastavlja živjeti u Zagrebu gdje će nastaviti ići u školu. Dijete ne mogu odvesti iz Hrvatske bez majčine suglasnosti, ni po ovoj presudi. Presuda je dobro obrazložena, mislim da ne bi trebao biti nikakav problem za potvrdu te presude od viših instanci, ali nemam kristalnu kuglu da bih mogao reći što će se dogoditi. Sve je moguće”, rekao je za RTL Milan Popović koji je zadovoljan privremenom sudskom mjerom sutkinje Tee Golub na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kojom je pjevačica Severina Kojić izgubila je skrbništvo nad maloljetnim sinom Aleksandrom.

Severina je nakon presude sina predala Popoviću, poznatom kao srpski “kralj bakra”. Popović je u medijima istaknuo da će dječak moći viđati majku kada god poželi, bez obzira na odluku suda, te da se zalaže za ravnopravno roditeljstvo. Severinin odvjetnik odmah je uložio žalbu na tu privremenu mjeru jer smatra da je apsurdna. Naime, odvjetnik splitske pjevačice Mate Matić tvrdi da ga puno ljudi zove s novim detaljima vezanim uz ovaj slučaj, da ima informacije kako je odluka donesena neobjektivno, a tvrdi i kako je skrbnica za dijete od ranije bila u sukobu s njegovom klijenticom zbog čega je trebala biti izuzeta.

Nije ju briga za Severinu

Ruška Jakić, poznata beogradska “dama od stila” i televizijska voditeljica osvrnula se na Severinin slučaja, izjavivši kako ona smatra da je Severina vjerojatno prekršila određena pravila te da joj je najviše žao malog Aleksandra.

“Upoznata sam sa njenim slučajem iz novina. Ne dao Bog da se to dogodilo u Beogradu. Hrvatska se ponaša po zakonu, a ja ne znam zbog čega je donesena ta odluka. Vjerojatno je ona prekršila neka pravila. Ja sam majka, a jedino što hoću reći, je da bi se stvorilo dijete, potrebni su mama i tata. Ja sam sretno tri puta razvedena, imam divnu kćerku i nikada ništa ružno nisam rekla protiv njenog oca”, rekla je Ruška u “Novom jutru”, prenosi Kurir.

“Najžalije mi je tog djeteta, što će to dijete kad tada snositi ogromne posljedice. Već ih nosi. Anu sam upoznala sa ocem kada je imala 15 godina, ja sam mu pokucala na vrata, a razveli smo se kada je imala 2 mjeseca. Baš me briga za Severinu, govorim samo o djetetu. Cijela estrada je na njenoj strani. Ako je već odlučila biti majka, što će to dijete kada vidi njen porno film?”, upitala se Ruška.

